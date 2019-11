Vitinia: tentano rapina in supermercato, provvidenziale intervento Carabinieri

Roma – Nella mattinata di ieri due uomini con il volto parzialmente coperto hanno fatto irruzione in un supermercato di Vitinia, a Roma, e, armati di coltello, hanno minacciato il personale dell’esercizio commerciale, facendosi consegnare l’intero incasso e dandosi poi alla fuga.

Il primo e’ riuscito nel suo intento, salendo su un’autovettura e allontanandosi velocemente dal posto, il secondo invece ha perso preziosi istanti che sono bastati ai carabinieri della stazione di Vitinia che sono prontamente intervenuti, bloccandolo e ammanettandolo. L’arrestato, un 42enne con precedenti, e’ stato trovato in possesso del coltello e di quasi 400 euro di refurtiva.

L’uomo e’ stato associato presso il penitenziario di Roma Regina Coeli, mentre l’arma utilizzata nel corso della rapina e’ stata sequestrata e la refurtiva recuperata restituita al proprietario. Non e’ riuscito a farla franca nemmeno il secondo rapinatore che, grazie all’esame di alcune immagini del sistema di video sorveglianza e le testimonianze raccolte, e’ stato rintracciato dai carabinieri in un secondo momento, trovandolo all’interno di un’abitazione di Spinaceto, denunciandolo in stato di liberta’ per il reato di rapina.