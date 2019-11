Roma – Paura per due agenti della Polizia di Stato lungo via Casilina, a Roma, che a bordo della volante hanno imboccato, probabilmente per errore, i binari della linea ferroviaria Termini-Giardinetti.

L’episodio si e’ verificato all’altezza della fermata Alessi. Allertati i Vigili del fuoco per le operazioni di recupero. Nessuno e’ rimasto ferito. La linea ferroviaria e’ stata interrotta.

Secondo quanto si apprende, la volante stava raggiungendo d’urgenza i colleghi della Polizia impegnati nel bloccare un uomo che stava dando di incandescenza con un coltello in mano all’interno dell’ospedale Vannini.