Voragine vicino Colosseo: evacuata palazzina di 4 piani

Roma – Alle ore 8.45 circa, una squadra di Vigili del Fuoco e’ intervenuta in Via Marco Aurelio 20, in zona Colosseo, per una voragine sul manto stradale che si e’ aperta a ridosso di un edificio di quattro piani con venti appartamenti.

In via precauzionale sono state evacuate alcune famiglie per un totale di quindici persone. Acea e Roma Capitale presenti sul posto per quanto di loro competenza.

Via Marco Aurelio, dove questa mattina si e’ aperta una voragine stradale a ridosso di una palazzina di quattro piani, al momento e’ stata chiusa al traffico dalla Polizia di Roma capitale del gruppo Trevi.

L’evacuazione dello stabile si sarebbe resa necessaria al termine del primo intervento dei Vigili del fuoco, che hanno riscontrato un cedimento strutturale della palazzina. Al momento le persone che sono state fatte uscire in strada sono circa 20.

L’intervento della Polizia Locale e’ finalizzato ad offrire assistenza alloggiativa a chi ne avra’ bisogno. La strada e’ stata chiusa da via Claudia a via Ostilia. In corso accertamenti per stabilire le cause di quanto accaduto.

VORAGINE ZONA COLOSSEO, EVECUATI OSPITATI IN COMMISSARIATO

Hanno trovato riparo all’interno del vicino commissariato Celio di Roma di evacuati della palazzina di via Marco Aurelio che sono stati fatti uscire dai Vigili del Fuoco a causa di un cedimento strutturale che aperto una voragine a ridosso della palazzina.

VORAGINE ZONA COLOSSEO, 24 INTERNI COINVOLTI

Sono 24 gli interni interessati dal cedimento strutturale della palazzina di via Marco Aurelio zona Colosseo che ha provocato una voragine questa. Coinvolte anche due attivita’ commerciali. in corso verifiche sulle condutture del gas.