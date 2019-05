Roma – “Mia mamma per la seconda volta ringrazia chi si e’ permesso di rubare qualcosa che non gli appartiene. Troppo facile vedere una donna sola, minacciarla e di conseguenza derubarla delle sue cose… poi non lamentatevi…”. Cosi’ il calciatore della Roma, Nicolo’ Zaniolo, ha commentato su Instagram la rapina subita dalla madre nelle scorse ore.