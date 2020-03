Con lo “Sciupafemmine” Geppi Di Stasio e Roberta Sanzò portano in scena una commedia scritta da Nino Marino. Tra tradimenti e strage di cuori finale sorprendente per l’uomo che dovrà fare i conti con la moglie e l’imprevedibilità femminile

E il marito entra con omaggio a teatro se ha il coraggio di portare moglie e amiche speciali.

Teatro delle Muse dal 5 al 22 marzo

Tradimenti, scandali, strage di cuori. Da sempre molti uomini hanno fatto parlare per il loro essere avventurieri. Celebri in tal senso gli italiani Giacomo Girolamo Casanova e Rodolfo Valentino. La carriera di playboy accomuna tanti miti senza tempo che hanno incantato donne di ogni età e ceto sociale. Cosa accade quando un maschio crede di riuscire a rassicurare una moglie, alla quale tiene nascoste le sue due amanti?

Ce lo spiegano al Teatro delle Muse Geppi Di Stasio e Roberta Sanzò che, dal 5 al 22 marzo, saranno in scena con “Lo Sciupaffemine”, testo inedito di Nino Marino scritto proprio per Di Stasio che, dopo numerose commedie firmate come autore, ha deciso con orgoglio di portarlo in scena e dirigerlo.

Sul palco anche Patrizia Tapparelli e Giorgia Lepore. Una serie di peripezie dal ritmo incalzante, equivoci amorosi e tanto divertimento che porteranno sul palco un “catalogo” completo che è la sintesi di ogni desiderio erotico del protagonista, che dovrà però fare i conti sull’imprevedibilità femminile. E se questo senso di superiorità venisse annientato proprio dalla moglie con un finale sorprendente? Come finirà la storia con una tregua o un fallimento?

Per scoprirlo non vi resta che venire a teatro approfittando di una insolita iniziativa: il marito che arriverà con la moglie e due amiche speciali (proprio come accade sulla scena) riceverà un biglietto gratuito per la grande prova di coraggio.

Teatro delle Muse,

via Forli’, 43

Roma

Tel. 06.44 23 36 49 – 06.44 11 91 85