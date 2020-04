CAMPAGNA 730/2020

Il Decreto Liquidità, con l’art. 25, ha introdotto la c.d. assistenza fiscale a distanza che permetterebbe ai CAF e ai Professionisti abilitati di gestire tutte le attività proprie dell’assistenza fiscale e in particolare la predisposizione del Modello 730 a distanza, utilizzando strumenti telematici.

È possibile quindi che il contribuente invii al nostro CAF di Via Joyce 12 zona EUR/LAURENTINA copia in formato digitale (una scansione o una fotografia fatta con lo smartphone) della delega sottoscritta per l’accesso ai dati messi a disposizione con la dichiarazione precompilata ed accompagnata dal documento d’identità tramite i seguenti canali:

1. Contattando il numero 0694446191 oppure tramite mail: patronato.centrocaf@gmail.com;

2. Whatsapp 0694446191 aggiungendo il nostro numero di telefono nella rubrica telefonica del vostro smartphone;

3. Inviandoci la delega sottoscritta allegata alla presente comunicazione e copia del documento di identità. In caso di necessità, al posto della sottoscrizione della delega, il contribuente può inviare al nostro CAF , in via telematica, copia per immagine di un’apposita autorizzazione predisposta in forma libera e sottoscritta.

Scarica qui la delega

Per informazioni

Email: patronato.centrocaf@gmail.com

Whatsapp 0694446191 Clicca qui per chattare

Pagina Facebook: CAF Roma EUR Laurentina Studio Filippelli