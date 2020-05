Le novità 2020 previste dal decreto “Cura Italia” in tema di assicurazione auto

Il coronavirus ha dato vita ad una violenta emergenza sanitaria a cui è seguita, inevitabilmente, anche una grave crisi sociale ed economica. Molte persone hanno perso il proprio lavoro e ad essere coinvolto in questa difficile fase è stato anche il mondo dei pagamenti e delle scadenze, compresi quelli che riguardano gli automobilisti italiani.

Il decreto legge del 17 marzo per tutelare gli interessi degli automobilisti italiani

Con il decreto legge n.18 del 17 marzo 2020 il Governo è infatti intervenuto per tutelare i guadagni, resi scarni dalla difficile situazione, di milioni di cittadini del Paese. Il decreto infatti prevede la possibilità di prorogare i tempi di pagamento della propria assicurazione auto , in scadenza tra il 4 aprile e il 31 luglio 2020, dilatandone così la validità da 15 a 30 giorni.

In un secondo momento il decreto si è arricchito di un nuovo emendamento legato al mondo delle polizze Rc che ha introdotto la possibilità per gli utenti di chiedere alla propria compagnia assicurativa la sospensione del pagamento dell’assicurazione fino al 31 luglio 2020.

Non circolare o sostare su strada pubblica è il requisito per vedere accolta la propria richiesta di sospensione, pertanto il proprio mezzo deve restare rigorosamente in un box auto, in un garage o in uno spazio privato.

Come riportato da Ivass.it , sito dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, le compagnie assicurative e le polizze Rc auto non sono tutte uguali, infatti c’è chi non si è limitato ad applicare le misure previste dal decreto, ma anzi ha deciso di andare oltre a beneficio dei propri clienti.

Zurich Connect: l’assicurazione auto che offre il massimo ai suoi clienti

Il marchio Zurich Connect, di proprietà della Zurich insurance Company Ltd fondata nel 1872 e che si occupa di fornire assicurazioni auto e moto tramite Internet dal 1997, ha deciso di offrire qualcosa in più ai propri clienti per sostenerli in questo difficile momento di emergenza. Zurich Connect ha infatti esteso la proroga della polizza a 30 giorni, il termine massimo applicabile che sale a 60 giorni per i residenti delle zone rosse d’Italia, vale a dire i comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vò, la cui assicurazione era in scadenza tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020.

