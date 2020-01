New Generation domani lo Speciale Wood su La4 Italia

.. QUANDO UN SOGNO DIVENTA REALTÀ.. NEW GENERATION PROGRAMMA TELEVISIVO PROMUOVE IL LIVE SPECIALE WOOD..

Domani 6 gennaio alle ore 20:00 su LA 4 ITALIA Nazionale, canale 129 del digitale terrestre in collaborazione con RomaDailyNews ed FC servizi presentano un’evento live moda e spettacolo.

Domani 6 gennaio ore 20:00 vi aspettiamo con i ragazzi di New Generations su LA 4 ITALIA NAZIONALE canale 129 del digitale terrestre i ragazzi del programma televisivo più popolare della capitale si cimenteranno nelle loro massime espressioni attraverso un’esibizione LIVE.

Moda, canto, danza cabaret e spettacolo saranno gli ingredienti di questa spumeggiante serata, presentata dal mattatore Paciullo che con la sua ironia e professionalità alternerà momenti di spettacolo e simpatia.

Per i ragazzi sarà soprattutto un’ ora di vera opportunità per l’inserimento nei settori Moda, TV, Cinema, poiché avranno l”occasione di esibirsi dal vivo mettendi in mostra le proprie velleità artistiche e non solo..

Vi aspettiamo per i prossimi eventi non esitate a contattarci…scriveteci al numero 3497145801.