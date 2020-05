Ambiente – Bando per progetti “visionari” su economia circolare –

Greenthesis Group ha sottoscritto un accordo con Circular Economy Lab, iniziativa di Cariplo Factory e Intesa Sanpaolo Innovation Center per la selezione di progetti imprenditoriali visionari sui temi del ciclo integrato dei rifiuti.

Il bando aperto dal 27 maggio al 30 giugno 2020 ha l’obiettivo di raccogliere e selezionare startup in fase post-seed investment, PMI innovative e progetti di ricerca in grado di offrire soluzioni funzionali alle attività e alle aree di interesse di Greenthesis Group.

In uno scenario globale caratterizzato da trend demografici in costante aumento, nel quale emergenze climatiche e sanitarie sono sempre più frequenti, le aziende sono chiamate a porsi come catalizzatori di rinnovamento verso un modello di Economia Circolare, ripensando ad esempio l’approvvigionamento energetico tradizionale verso uno da fonti rinnovabili, innovando i propri processi produttivi per ridurre gli scarti, e integrando il trattamento e recupero dei rifiuti nei loro modelli di business.

È proprio in questa prospettiva che nasce l’iniziativa Trace x Greenthesis con l’obiettivo di sostenere la crescita di progetti innovativi nei diversi ambiti della catena del valore del ciclo integrato dei rifiuti, in grado di offrire soluzioni funzionali alle attività e alle aree di interesse di Greenthesis Group.

“La nostra iniziativa – afferma Vincenzo Cimini, CEO di Greenthesis S.p.A. – conferma la volontà dell’azienda di sostenere progetti e attività volte al rispetto dell’ecosistema e alla diffusione di quelle conoscenze tese ad estendere la consapevolezza che un sistema di produzione capace di generare sviluppo e crescita economica debba anche garantire la sostenibilità ambientale, portando al risparmio delle materie prime, alla riduzione degli scarti e alla corretta gestione del ciclo dei rifiuti”.

Grazie al supporto del CE Lab, Greenthesis Group selezionerà una rosa di Startup, PMI innovative e centri di ricerca impegnate in una delle 3 aree di interesse:

1) The Value of Waste: Waste of Materials, 2) Circular Technologies for Biological Cycle 3) Circular Services Platform.

Per partecipare all’iniziativa Trace x Greenthesis le candidature dovranno essere presentate sul sito https://trace.cariplofactory.it/trace-x-greenthesis/ entro le ore 23:59 del 30 giugno 2020.

Lo comunica in una nota l’Ufficio Stampa di Greenthesis Group.