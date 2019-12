Monte Porzio Catone – BCC installa un Atm nel centro storico –

I cittadini e i visitatori di Monte Porzio Catone a partire da gennaio potranno avvalersi di un nuovo servizio nel centro storico del Paese. Si tratta di uno sportello Atm bancomat, attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, in grado di offrire una serie di opportunità e che sarà installato dalla Bcc (Banca credito cooperativo) dei Castelli Romani e del Tuscolo in accordo con l’amministrazione comunale.

“La BCC dei Castelli Romani e del Tuscolo si appresta a chiudere un anno positivo sotto diversi punti di vista. Un aumento della clientela, l’incremento delle masse amministrate, una maggiore redditività ordinaria sono segnali forti di fiducia nei confronti dell’Istituto di Credito. Questo è il presupposto per continuare ad essere punto di riferimento dei territori e sostenere le necessità finanziarie di soci e clienti. Abbiamo la responsabilità di operare come motore di crescita per il bellissimo territorio in cui viviamo”, afferma il Direttore Generale Dott. Francesco Manganaro.

Il nuovo sportello Atm entrerà in funzione tra meno di un mese presso il comune di Monte Porzio Catone, in Via Cavour, 10. Soddisfatto il Sindaco, dott. Massimo Pulcini: “Si tratta di uno sportello ATM che ho richiesto per il centro storico del paese, un bancomat in grado di offrire una serie di servizi: facilmente accessibile. Verrà collocato presso il piccolo locale adibito fino ad oggi a sportello ecologico che si sposterà nella vicina via Zanardelli. I residenti non godevano più da anni di questa opportunità, sono felice di aver fornito loro una risposta in tal senso. Ringrazio la BCC dei Castelli Romani per lo spirito di collaborazione e la vicinanza che da sempre mostra nei riguardi della nostra cittadina”.

L’iniziativa ha lo scopo di garantire un migliore utilizzo dei servizi messi a disposizione della clientela e della collettività dalla BCC dei Castelli Romani e del Tuscolo, in un modo più efficiente e celere. “L’installazione di nuovi ATM è un segnale concreto dell’attenzione che la nostra Banca riserva ai territori e alle realtà locali, rispetto alle quali confermiamo il nostro impegno. Sono orgoglioso di poter offrire questa nuova opportunità ai nostri clienti e a tutti i cittadini”, spiega il Direttore Generale, dott. Francesco Manganaro.

“Sta per finire un altro anno e arriva il momento dei consuntivi e degli auguri e, rivedendo questo intenso 2019, sono molte le novità che il mondo cooperativo ha vissuto e sta tuttora vivendo. Tuttavia, è d’obbligo pensare all’augurio di un Natale propositivo che stimoli collaborazione con le istituzioni, un Natale Cooperativo insomma. E allora Buon Natale a tutti: ai nostri soci, ai nostri clienti e al nostro nuovo Gruppo Cooperativo Cassa Centrale Banca’’, conclude il Presidente Domenico Caporicci.

Lo comunica in una nota l’Ufficio Stampa di Banca Credito Cooperativo dei Castelli Romani e del Tuscolo.