Per la ripresa serve un cambio di paradigma nella PA

Credo sia importante comprendere la difficoltà del rapporto fra spesa pubblica ed efficacia nell’economia reale. Le paludi che queste risorse devono attraversare, come viaggiatori sperduti, sono note: tecnocrazia del decisore politico amministrativo (sempre sensibile a sollecitazioni di categorie grandi e piccole) che produce regole complicate e differenziate da un territorio all’altro, sindrome dell’ipercontrollo del gestore amministrativo (terrorizzato dall’idea di finire indagato da qualche PM), dispersione della spesa con stanziamenti complessivi che non tengono in alcun conto la platea di beneficiari (e quindi con le risorse che terminano subito o quasi subito), moltiplicazione dei livelli di governo e frammentazione delle competenze, stratificazione di istituti simili gestiti in modo diverso e da soggetti diversi, fenomeni di “comportamento adattativo” da parte di aspiranti beneficiari che si muovono a margine delle regole (con il risultato che gli investimenti realizzati sono scarsamente utili e produttivi), situazioni in cui la criminalità organizzata si presenta, tramite prestanome, nel ruolo di aspirante beneficiario.

Uno dei punti di debolezza è che non esiste un meccanismo di valutazione del “business plan” del beneficiario, ma un sistema di tipo “sovietico” che determina l’immancabile graduatoria a punteggio, madre di tutti i ricorsi ai TAR, e che serve a sollevare il gestore amministrativo dalla responsabilità di “scegliere”, le scelte sono “precalcolate” (e quindi imparziali), ma finiscono per essere irrealistiche se, ad esempio, i criteri di selezione sono poco aderenti alla realtà economica che si va ad aiutare.

D’altra parte una PA quasi tutta over 50 (o over 60) svuotata di contenuti professionali da decenni di esternalizzazioni al settore che io chiamo del “paraprivato” cioè quella rete di società a partecipazione pubblica o stabilmente clienti della PA, non ha certo le competenze (e l’energia) per gestire in modo dinamico un sistema di incentivi pubblici all’economia.

Le competenze di ingresso del personale già ancorate alla figura del cosìddetto “amministrativo” decadono e vengono sostituite da comportamenti sclerotici e al ribasso da parte di persone che, fondamentalmente, aspettano soltanto di andare in pensione.

Il risultato è un personale che letteralmente “si inventa” mestieri non propri alla meno peggio ed esce dal confronto fra quel che “si dovrebbe fare” e la propria incompetenza tecnico professionale ancor più demotivato e depresso.

Nella PA non c’è alcun entusiasmo per il proprio lavoro che viene percepito, soprattutto da chi lo vive come dimensione professionale, come inutile, inefficace, noioso. Manca quasi completamente l’autostima e la percezione della propria capacità di “aiutare” il paese.

Se non si rimuovono questi ostacoli, la spesa pubblica sarà comunque lenta, dispersiva, inefficace.