Wind, le ricariche e la fabbrica dell’appetito –

Tempi cupi per gli operatori dei call center di tutti i gestori telefonici, in particolare per quelli di Wind. I poveretti, infatti, stanchi dei duri ed altisonanti improperi e di tutte le inviperite reprimende, da parte dei tanti abbonati alle loro sim di telefonia e dati, continuano ormai a gettare la spugna e si danno ammalati per autodifesa, anche perché costretti, oltretutto, a ricorrere a loro spese a costose cure psico analitiche, a causa delle così tante cattiverie subite ed ascoltate via telefono . Lo si deduce dalle mancate risposte al telefono.

Il motivo di tanto rumore? Presto detto: la reintroduzione, neanche troppo occulta perché mascherata come surrettizio servizio Wind fornito ulteriormente (ricarica, per un solo giorno (!), per poter usufruire di internet illimitatamente e di un traffico telefonico, anch’esso illimitato per un solo giorno!), del ripristino dell’addebito di 1 euro, tolto a suo tempo, persino per legge, in questo caso solo per importi di ricariche inferiori ai 15 euro.

Carino il marchingegno escogitato da Wind per far danaro ed aggirare impunemente la norma, alla faccia dei controlli della preposta Authority e, purtroppo, come sempre avviene in questo nostro martoriato paese, soprattutto a danno di tutti i poveri utenti.

Rimarchevole ed al tempo stesso disdicevole notare come tale escamotage sia stato adottato da Wind “unilateralmente ed in maniera obbligatoria”, per di più con prelievo immediato dal conto dell’utente, senza alcuna comunicazione di modifica unilaterale dei termini contrattuali e senza alcuna preventiva notifica al riguardo al consumatore.

Ora, tutto ciò premesso, se si tiene a mente il dato che i possessori di Sim in Italia ammontano ad oltre 150 milioni, sarà facile farsi due conti dell’introito che perverrà ai “poveri” gestori di telefonia per questo blitz da loro effettuato surrettiziamente. Una trovata d’ingegno, quella di Wind, compiuta alla faccia della legge vigente che aveva cancellato tale addebito e di una Authority delle Comunicazioni, a voler essere benevoli un po’ distratta, preposta al controllo dei gestori e della loro attività e per ciò profumatamente pagata (il suo presidente, ormai scaduto ed in attesa di un suo successore, prende annualmente la miserrima somma di 240mila euro l’anno!).

Vien da chiedersi, con ragion di causa e senza malizia, a cosa servano tali Organi di Controllo, se poi i controlli non li effettuano e se non bloccano sul nascere le “genialate” dei loro controllati, dai quali, molto singolarmente per obbligo istitutivo, continuano ad alimentarsi per il pagamento dei propri stipendi e della propria attività di istituto.

Lasciamo al lettore, con tutta serenità, il più opportuno commento al riguardo, possibilmente, aggiungiamo noi, senza troppi improperi.

Pier Francesco Corso