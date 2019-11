Il 10 novembre Roma festeggia Ennio Morricone

Roma – Il 10 novembre 2019, nella capitale si festeggia il 91° compleanno di Ennio Morricone con uno speciale “Buon CompleEnnio” che partirà la mattina alle 10.00 con visita guidata alla Roma di Ennio Morricone, da Trastevere (quartiere di nascita), all’EUR (quartiere di residenza attuale), per poi proseguire alle 14.30, presso la Sala Lucia dell’Auditorium SGM con la “maratona video Morricone” – 4 ore di filmati, alcuni rari ed imperdibili per i fan – e continuare alle 18.30 con il concerto-omaggio eseguito dal “Nello Salza Ensemble” con le musiche cinematografiche più amate di sempre del grande compositore e Maestro italiano noto in tutto il mondo.

Sarà Nello Salza, definito dalla critica “Tromba del Cinema Italiano”, con oltre 400 colonne sonore incise come prima tromba solista al fianco di Morricone, ad accompagnare in musica, con un’ora di note ed emozioni, questo speciale “Buon CompleEnnio”.

Collaboratore di Ennio Morricone dal 1984, Nello Salza ha inoltre suonato al fianco di Nicola Piovani, Riz Ortolani, Franco Piersanti, Armando Trovajoli e Luis Bacalov. Nel 2015 collabora alla registrazione con l’Orchestra sinfonica nazionale ceca del brano “La Lettera di Lincoln” di Ennio Morricone per le musiche di “The Hateful Eight” di Quentin Tarantino che vincono il Premio Oscar 2016 e il Golden Globe per la migliore colonna sonora. Con il Nello Salza Ensemble ha interpretato le più celebri colonne sonore del Maestro in tour internazionali in Italia, Grecia, Thailandia, Turchia, Cina, Giappone, Russia, Kazakistan, Romania e Repubblica Ceca.

“Buon CompleEnnio” si concluderà anche con la gastronomia ispirata a Ennio Morricone con un menù speciale “alla Morricone”: antipasto “Federale”, primo “Per un pugno di spaghetti”, pietanza “C’era una volta in America” oppure “Mission” con contorno di “Nuovo cinema Paradiso”, dessert “The Hateful Eight”.