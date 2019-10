Il 14 ottobre negli UCI Cinemas l’anteprima esclusiva di “Finché morte non ci separi”

Il 14 ottobre negli UCI Cinemas arriva l’anteprima esclusiva di Finché morte non ci separi

Continuano le anteprime esclusive nel Circuito UCI Cinemas. Il 14 ottobre in 24 multisale UCI arriva Finché morte non ci separi, il film diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett e distribuito da 20th Century Fox in uscita nelle sale il 24 ottobre. Al prezzo speciale di 6 euro gli spettatori potranno assistere alla proiezione e ricevere in omaggio alle casse il poster del film.

Nel lungometraggio Henry Czerny e Andie MacDowell interpretano i suoceri di Grace, una giovane sposa a cui presta il volto Samara Weaving, costretta dai due a partecipare a un gioco dai risvolti terrificanti. Il neo marito di Grace, Alex, è invece interpretato da Mark O’Brien. Indossano i panni dei restanti membri della famiglia Le Domas Adam Brody, Nicky Guadagni, Melanie Scrofano, Kristian Bruun ed Elyse Levesque.

Le multisala UCI che proietteranno l’anteprima esclusiva di Finché morte non ci separi il 14 ottobre sono: UCI Ancona, UCI Arezzo, UCI Bicocca (MI), UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI Casoria (NA), UCI Curno (BG), UCI Ferrara, UCI Firenze, UCI Fiume Veneto (PN), UCI Seven Gioia Del Colle (BA), UCI Lissone (MB), UCI Mestre, UCI MilanoFiori, UCI Molfetta (BA), UCI Moncalieri (TO), UCI Orio, UCI Parco Leonardo (RM), UCI Perugia, UCI Porta Di Roma, UCI Reggio Emilia, UCI RomaEst, UCI Romagna Savignano sul Rubicone, UCI Sinalunga, UCI Verona.

È possibile acquistare i biglietti presso le casse delle multisale aderenti tramite App gratuita di UCI Cinemas per dispositivi Apple, Android e Windows Phone e sul sito www.ucicinemas.it. I biglietti paper-less acquistati tramite App e i biglietti elettronici acquistati tramite sito danno la possibilità di evitare la fila alle casse con –FILA+FILM. Il pubblico può comunque acquistare i biglietti anche tramite il call center (892.960) e le biglietterie automatiche self-service presenti sul posto. Per maggiori informazioni visitare il sito www.ucicinemas.it o la pagina ufficiale di Facebook di UCI Cinemas all’indirizzo: www.facebook.com/ucicinemasitalia. In alternativa contattare il call center al numero 892.960.

TRAMA – FINCHÉ MORTE NON CI SEPARI

Grace è appena convolata a nozze con Alex Le Domas, e non potrebbe essere più felice di entrare a far parte della sua famiglia. Ma quando gli eccentrici suoceri la costringono a prendere parte a uno strano gioco a nascondino, si renderà conto che i suoi nuovi parenti acquisiti nascondono un segreto terrificante.

