Camera Musicale Romana: il concerto di domenica 13 ottobre

Domenica 13 Ottobre ore 19:30 – “Intorno a Paganini” – musiche di Musiche di R. Schumann, J. Brahms, N. Paganini, M. Ravel.

Gabriele Pieranunzi, violino

Massimo Giuseppe Bianchi, pianoforte

Un programma il cui protagonista è sicuramente il filone del virtuosismo nella sua accezione più nobile.

Paganini è stato uno dei più grandi (se non il più grande) virtuosi della storia, una delle figure iconiche dell’800, una sorta di moderna popstar, che ha scatenato la fantasia popolare di mezza Europa.

Lui, Clara Schumann, e Franz Liszt, hanno dato vita alla moderna figura del concertista, creando tra l’altro la formula del “Recital” a cui siamo tutt’ ora abituati.

I suoi brani hanno influenzato le successive composizioni musicali a partire da quelle di Schumann e Brahms.

Schumann costruì un accompagnamento pianistico dei suoi 24 capricci per violino.

Brahms scrisse delle variazioni sul tema del famosissimo capriccio n.24 per in La min. per violino solo.

E proprio Brahms, sempre nel concerto di questa sera, possiamo collegare alla Tzigane di Ravel:

La Tzigane è stata dedicata ad una straordinaria violinista ungherese naturalizzata inglese, Jelly D’arany.

Lo stile di questo brano funambolico è decisamente ungherese e Brahms era un grande studioso ed osservatore della musica popolare ungherese, da cui le famosissime danze .

Jelly D’arany, dedicataria anche delle due sonate di Bartok per violino e pianoforte, era la nipote di Joseph Joachim, un altro grandissimo virtuoso, nonché amico di Brahms, che aiutò e ispirò per quanto riguarda la scrittura delle composizioni per violino e viola

Programma

R. Schumann Intermezzo dalla Sonata FAE

J. Brahms Sonata n.1 in sol magg.op.78

N. Paganini La Campanella, rondò op.7

M. Ravel Tzigane, rapsodia da concerto per violino e

pianoforte

Ingresso / Ticket € 15,00 – ridotto) € 10,00 ( riservato ai soci, ai minori di anni 18, agli over 65 e agli studenti universitari e di conservatorio purché muniti di libretto)

Servizio gratuito di prenotazione ( vivamente consigliata)

Cripta della Chiesa di Santa Lucia del Gonfalone

via delle Carceri, 8 – Roma

info e prenotazioni:

cameramusicaleromana@gmail.com

www.cameramusicaleromana.it

Tel.: + 39 3334571245