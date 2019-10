Prima tappa Table Tennis X, tanto entusiasmo ai Fori Imperiali

Roma – Grande successo per la prima edizione del ‘Roma Ping Pong Fest’,con la partecipazione di diverse migliaia di persone che hanno avuto modo di gustarsi la presentazione del TTX, ovvero il Tabel Tennis X.

IL TXX NELLA CAPITALE: GRANDE SUCCESSO PER “ROMA PING PONG FEST”60mila presenze e 6mila partecipanti per la prima festa europea del Table Tennis X (TTX) ai Fori Imperiali Roma, 8 ottobre 2019 – Una domenica all’insegna dello sport e del divertimento, una festa sotto il sole di Roma. “Roma Ping Pong Fest – A TTX Experience” ha presentato ufficialmente al pubblico italiano ed europeo il Table Tennis X (TTX), nella suggestiva cornice dei Fori Imperiali.Grande successo per l’esordio in Europa del TTX. Sono state circa 60mila le presenze nel corso delle 9 ore di evento. Cittadini romani, turisti e tanti curiosi hanno potuto osservare da vicino questo nuovo format che rende il tennistavolo ancora più moderno, semplice, inclusivo, alla portata di tutti e per tutti. I presenti hanno potuto ammirare anche i tanti spettacoli e le esibizioni andate in scena sul palco centrale del villaggio. Il TTX village, allestito per l’occasione, ha accolto circa 6mila partecipanti, che hanno deciso di prendere in mano una racchetta e provare il TTX. Tante sfide nei tornei dedicati agli iscritti, ai ragazzi e ai dipendenti di Sport e Salute SpA. Il vincitore del “1° Trofeo TTX – Città di Roma” è stato Tijani Jusuff Adewale, tesserato della FITET. Grande partecipazione anche al “Torneo Celebrity”, coordinato dall’attore e campione di tennistavolo Alessio Sardelli, vinto dall’attore Pietro Sermonti.“Roma Ping Pong Fest” è stato anche solidarietà. Nell’area intrattenimento, street artists e street writers hanno trasformato i tavoli TTX nelle loro tele: i tavoli sono stati poi messi all’asta e il ricavato è stato interamente devoluto alla Fondazione “Città della Speranza” Onlus, per la ricerca scientifica nell’oncologia ematica pediatrica.Alla festa del TTX hanno preso parte illustri ospiti come la Sindaca di Roma Virginia Raggi e Daniele Frongia, Assessore allo Sport, alle Politiche Giovanili e ai Grandi Eventi del Comune di Roma, Roberto Tavani, advisor sulle politiche dello sport del Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, il Presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo Andrea Abodi, il Consigliere d’Amministrazione di Sport e Salute SpA Francesco Landi, il Presidente della Federazione Italiana Danza Sportiva Michele Barbone, il presidente della Federazione Italiana Tennistavolo Renato Di Napoli e Massimo Costantini, High Performance Elite Coach per l’International Table Tennis Federation, che si sono cimentati nel nuovo TTX . Le testimonial dell’evento sono state le pongiste azzurre Chiara Colantoni e Giada Rossi, numero 1 al mondo di classe 2, protagoniste ai Fori Imperiali assieme all’altra campionessa in carrozzina Clara Podda e al direttore tecnico paralimpico Alessandro Arcigli.La festa del TTX è stata organizzata dall’International Table Tennis Federation (ITTF), dalla Federazione Italiana Tennistavolo (FITET), con la collaborazione di SG Plus Ghiretti & Partners. L’evento ha avuto il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Regione Lazio, del Consiglio Regionale del Lazio,del Comune di Roma, del CONI, del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), dell’Istituto Credito Sportivo e ha goduto del supporto di partner quali Sara Assicurazioni, Kinder, Antoraf, Virgin Active, Acqua Pradis, Ok Pubblicità e Huge Group. I Media partner che hanno seguito l’evento sono stati Corriere dello Sport, Sport Economy e Radio Roma Capitale.Per rivivere tutte le emozioni di “Roma Ping Pong Fest – A TTX Experience”, basta seguire i canali Facebook (@romappfest) e Instagram (romappfest) dell’evento, il sito ufficiale www.romapingpongfest.it, TTX.world e TTXWorld su Facebook e Instagram.Al link seguente le immagini di “Roma Ping Fest – A TTX Experience”: https://we.tl/t-Ntc2NoX2ZI