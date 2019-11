6° Premio ANPOE: riconoscimenti ai migliori organizzatori di eventi

Si è svolta nella cornice dell’Hotel Simon di Pomezia la VI edizione del Premio ANPOE La Furrina, Oscar dei Produttori ed Organizzatori di Eventi. Quest’anno una edizione speciale poiché coincide con i 10 anni dell’Associazione. A presentare l’evento il Presidente Fabrizio Borni e Fabrizio Pacifici, vicepresidente e Direttore di Eventiroma.com, che hanno aperto con la consegna di un riconoscimento speciale ad uno dei più acreditati uffici stampa: Emilio Sturla Furnò.

Tanti i premiati e gli ospiti intervenuti, tra cui: S.E. Alba Maria Cabral Pena Gomez (Ambasciatrice della Repubblica Dominicana); Dott.ssa Rosa Jijon (Segretaria Culturale Istituto Italo Latino Americano); Silvonei Josè Protz ( Professore di Cultura Brasiliana presso il Centro Culturale dell’Ambasciata del Brasile a Roma. Inviato speciale di Radio Vaticana per i viaggi papali è Responsabile delle radio-cronache e tele-cronache in portoghese della Radio Vaticana per Brasile e Africa); Donatella Gimigliano (Direttrice e produttrice del Premio Camomilla); Eugenio Marchina (Organizzatore del torneo di calcio per stranieri “Mundialito”); Cosmery Curiazio (Gruppo Ignazio Messina SpA di Genova); Prof. Antonio Imeneo (Books for peace); Francesca Goffredo (Animazione per bambini e beneficenza “I Sogni son Desideri”); Ida Maggio (Patron del concorso “Miss Pomezia”); Gli Assessori del Comune di Vitorchiano Gian Paolo Arieti ed Annalisa Creta e del Comune di Fiuggi Rachele Ludovici; la casa cinematografica di produzioni indipendenti Onrec Produzioni; Francesca Piggianelli (Direttore Artistico del “Roma Videoclip-il Cinema incontra la Musica” e “Premio Anna Magnani”); l’organizzatore generale di Produzione Riccardo Borni; il regista Federivo Gagliardi e il suo cast al completo dello spettacolo teatrale “Le lacrime amare di Petra Von Kant”, vincitori della sezione teatro; il Direttore della Fotografia Roberto Lucarelli; la proprietà e lo Staff della Location prestigiosa Domus Danae di Ardea che si è aggiudicata il premio per le sue attività culturali organizzate; il Dott. Alessandro Conte Presidente dell’Associazione Roma3000; la Presidente dell’Associazione Promueve RD Mirtha Racelis Mella; Elizabeth Missland che ha ricevuto il “Cuore d’oro” ANPOE insieme alla Dott.ssa Nidia Paulino Valdez, per la sua vicinanza e collaborazione con l’ANPOE. La Signora Elizabeth è giornalista della Stampa Estera a Roma ma anche Presidente Onoraraia dei Globi d’Oro e Organizzatrice e Direttrice Artistica con Ezio Greggio del Festival del la Comedie di Montecarlo.

Maria Cristina Crispo, custode del Cinema del Grande Carmine Gallone; l’attrice Jessica Cortini che ha appena terminato le riprese del film “Afterlife People”; la Giornalista radio televisiva internazionale Estefany De La Rosa Barry; Francesco Santoli di Netsolution esclusivista “Minolta”; ed infine il Liceo “Pablo Picasso di Pomezia” che anche quest’anno ha siglato una collaborazione con l’ANPOE permettendo ad alcuni ragazzi di fare esperienza professionale con una Associazione impegnata professionalmente nella Cultura, nel Cinema, nell’Arte, nella Comunicazione. Il Liceo ha vinto un prestigioso premio per la Formazione. Madrina della Serata una splendida Flora Contrafatto.