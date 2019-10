9 novembre “Songs for Lou” concerto omaggio a Lou Reed al Vitala Festival, ore 21.30 Teatro San Genesio

Roma – Il prossimo 9 Novembre la Rassegna Musicale Vitala Festival da appuntamento al Teatro San Genesio di Roma per un nuovo imperdibile evento: un grande concerto-spettacolo in ricordo di Lou Reed attraverso l’esecuzione di brani live, sonorizzazioni di testi, reading e proiezione di filmati rari.

Filo conduttore è ricostruire la potenza espressiva musicale e lirica di un poeta in perenne equilibrio tra l’intelletto della letteratura e la crudezza del rock, tra il potere della parola e la fisicità della chitarra. Lou Reed ha messo il microfono davanti al malessere e all’inquietudine e al degrado urbano armato di una manciata di accordi e da una saggezza al vetriolo propria dei grandi poeti. Ha raccontato le storie di ordinaria follia e straordinaria depravazione, di ascesa e caduta, di emarginati e donne fatali, tossici e rifiuti urbani. Ma il concerto-spettacolo pone l’accento soprattutto sull’uomo dietro la maschera maledetta, sulla profondità della persona rispetto al personaggio che ha affascinato generazioni.

Autori e interpreti del concerto-spettacolo saranno Daniele Federici (voce e chitarra) e Alessandro Fea (chitarra e sonorizzazioni). Il primo dei due Lou Reed lo ha conosciuto bene: fondatore e responsabile del sito italiano dell’artista www.loureed.it, autore del libro “Le canzoni di Lou Reed” di Editori Riuniti, Federici può vantare con l’artista newyorchese un’amicizia affettuosa decennale che lo ha reso parte integrante del suo staff in occasione dei tour italiani. Alessandro Fea è autore e regista teatrale che ha all’attivo decine di spettacoli rappresentati nei più prestigiosi teatri romani. L’incontro tra i due non poteva che sfociare in un tributo appassionato che dura dal 2002.

“Ho camminato con lui fino alla fine del mondo” ha dichiarato la moglie Laurie Anderson quando Lou Reed è scomparso, il 27 Ottobre del 2013, a 71 anni. Si è spento infatti una domenica mattina, quasi una citazione di “Sunday Morning”, il brano di apertura di quella pietra miliare del rock che era l’album di debutto con i Velvet Underground. “Songs for Lou” è coadiuvato da proiezioni d’immagini rare e d’epoca, uno spettacolo multimediale che rimanda agli esordi di Lou Reed, quando Warhol proiettava addosso ai Velvet Underground i suoi film. Uno spettacolo, definito “di suggestioni ed emozioni” che racconterà la leggendaria carriera di uno dei pilastri del rock anche attraverso le parole della moglie e degli amici più vicini.

Il Vitala Festival, organizzato da Fabiana De Rose in collaborazione con il Teatro San Genesio, è una rassegna di natura filantropica, all’ottava edizione, con lo scopo di promuovere e sostenere musicisti, cantanti, artisti del settore musicale e delle arti visive, di tutte le nazionalità e provenienze, presentando un calendario articolato e variegato per genere e composizione dei gruppi musicali ospitati.

Ringraziamo gli artisti, i collaboratori, i nostri sostenitori e il pubblico che segue la rassegna per il rinnovato interesse in questa nuova edizione del festival e vi aspettiamo numerosi in Teatro!

|INGRESSO CONCERTO: Intero 15€ (include primo drink al bar del foyer);

Ridotto 13€ (studenti/bambini).

Info/prenotazioni: 347-8248661 ; wonderwallenter@gmail.com Si consiglia la prenotazione.

|DALLE 20.30 sarà disponibile un SERVIZIO BUFFET pre-concerto.