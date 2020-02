E’ festa grande per Giuliano Montaldo che ha spento 90 candeline. Un anniversario importante come lo è stato il suo contributo alla storia del cinema italiano, con la regia di numerosi capolavori nel corso di una carriera che ha attraversato quasi 60 anni, a partire dall’esordio nel 1961 con il film “Tiro al piccione”, recentemente restaurato a cura del Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale. A festeggiarlo tante personalità del mondo del cinema, dell’arte e della cultura al Reale Circolo Canottieri Tevere Remo su iniziativa di Ettore Spagnuolo, Presidente dell’Associazione Culturale Visioni&Illusioni, della quale Montaldo è Presidente Onorario e che da sei anni si propone come presidio della memoria del grande cinema italiano.

Nel corso della serata è stato inoltre proiettato un trailer esclusivo del documentario “Vera e Giuliano” prodotto da Rai Cinema e diretto da Fabrizio Corallo che verrà presentato in anteprima mondiale a Bari nel corso del Bif&st. Affiancato dalla figlia Elisabetta e come sempre dalla moglie Vera Pescarolo Montaldo, compagna di vita e sua collaboratrice fin dagli esordi, il regista ha spento le candeline di una maestosa torta decorata con le locandine dei suoi film, nel corso di una serata organizzata con la collaborazione di Orsetta Gregoretti, condotta dal giornalista Alberto M. Castagna e dal critico Guido Barlozzetti e con la partecipazione di numerosi ospiti accolti da Francesca Piggianelli.

Tra gli invitati Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti, Carolina Crescentini e Motta, Francesco Bruni, Marco Pontecorvo, Erminia e Roberta Manfredi, Stefania Sandrelli e Giovanni Soldati, Francesco Rutelli e Barbara Palombelli, Andrea Purgatori, Carlo Brancaleoni, Felice Laudadio, Paola Comin, Mimmo Verdesca, Osvaldo Bevilacqua, Simona Marchini, Silvia e Caterina D’Amico, Manuela Pineschi ed ancora il Professore Giulio Prosperetti, il Primo Presidente della Corte di Cassazione Giovanni Mammone, l’ex capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Dino Tricarico.

Foto di Giuseppe Piscitelli