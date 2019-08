A 9 mesi dalla gara già più di 1000 iscritti per la Roma Appia Run 2020 dedicata ad Abebe Bikila

Roma Appia Run: XII edizione

Roma – Domenica 19 aprile 2020 è una data da segnare fin d’ora sul calendario per tutti gli amanti del running: è il gran giorno della Roma Appia Run, manifestazione di corsa su strada competitiva sulla distanza dei 13 km e non competitiva sulla distanza di 4 e 13 km, organizzata da ACSI con la collaborazione di ACSI Italia Atletica e di ACSI Campidoglio Palatino, con il patrocinio di CONI, Fidal, Roma Capitale, Regione Lazio, Camera di Commercio di Roma, Parco Regionale dell’Appia Antica e Parco Archeologico dell’Appia Antica.

Sarà un’edizione speciale questa 22ª della Roma Appia Run, intanto perchè si partirà da San Gregorio, cosa che faciliterà l’ingresso in via di Porta San Sebastiano, e poi perchè sarà l’occasione ideale per celebrare i 60 anni dalle Olimpiadi di Roma e l’indimenticabile vittoria di Abebe Bikila nella Maratona capitolina. A tal proposito si sta lavorando con il Comune di Roma per studiare la possibilità d’intitolare una strada al grande campione etiope al quale la Roma Appia Run è storicamente dedicata.

Resta il gran fascino di una delle più prestigiose gare dell’intero panorama podistico capitolino, l’unica corsa al mondo a disputarsi su ben 5 pavimentazioni diverse: asfalto, sampietrino, basolato lavico, sterrato e per finire la pista dello Stadio Nando Martellini alle Terme di Caracalla, che a circa 9 mesi dal grande giorno ha già superato i 1000 iscritti, una specie di record per questo tipo di manifestazione.

Attualmente sono 1011 gli iscritti di cui 805 alla 14 km competitiva; 165 alla 14 km non competitiva; 41 alla 5 non competitiva.

Le società più rappresentate sono: Bancari Romani 205, LBM Sport 129, Piano ma Arriviamo 36, Am Villa Pamphili 35, Villa De Sanctis 24.