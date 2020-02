A Quiet Place II, nuove immagini del thriller in sala dal 16 aprile

A Quiet Place II, sequel del thriller horror rivelazione della scorsa stagione cinematografica, arriva al cinema il 16 aprile distribuito da Eagle Pictures. Nelle nuove immagini del secondo capitolo, diretto ancora una volta da John Krasinski, scopriamo qualcosa di più sull’invasione delle misteriose creature che infestano il pianeta.

Trama:

In seguito agli ultimi tragici eventi, la famiglia Abbot (Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe) deve ora affrontare il terrore del mondo esterno, mentre continuano la loro lotta per la sopravvivenza, mantenendo ancora il silenzio. Costretti ad avventurarsi nell’ignoto, si renderanno presto conto che le creature a caccia del suono non sono le uniche minacce che si nascondono oltre il sentiero di sabbia.

Scritto e diretto da: John Krasinski

Produzione esecutiva di:Allyson Seeger, Joann Perritano, Aaron Janus

Prodotto da:Michael Bay, Andrew Form, Brad Fuller, John Krasinski

Interpretato da: Emily Blunt, Cillian Murphy, Millicent Simmonds, Noah Jupe, Djimon Hounsou