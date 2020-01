‘A67, esce oggi “Brava gente” feat. Frankie Hi-Nrg Mc

Esce oggi, venerdì 10 gennaio, “BRAVA GENTE”, il nuovo singolo degli ‘A67 feat. Frankie Hi-Nrg Mc. Il brano anticipa il prossimo album di inediti della formazione di Scampia, intitolato “Naples Calling”, in uscita il prossimo 24 gennaio.

Link al singolo “Brava gente” feat Frankie Hi-Nrg Mc sulle piattaforme di ascolto digitale: https://backl.ink/105119187

Dopo il rilascio nei mesi precedenti del singolo e video “Il Male Minore” feat. Caparezza, prodotto da Gigi Canu dei Planet Funk, e dalla cover in napoletano di “Tuyo”, brano di Rodrigo Amarante già sigla della fortunatissima serie Netflix “Narcos”, gli ‘A67 rilasciano un ulteriore capitolo che anticipa il loro ritorno discografico: un album che si preannuncia, già nelle sue anticipazioni, ricco di importanti collaborazioni e diverse influenze sonore, in cui la formazione napoletana si fa internazionale nel suono e nel linguaggio.

GLI ‘A67 RACCONTANO IL BRANO “BRAVA GENTE” FEAT. FRANKIE HI-NRG MC

La canzone nasce dalla constatazione che in questo paese non si riesce mai a trovare un colpevole e si finisce per dire che alla fine la colpa è di tutti. Ma dire questo significa affermare anche l’esatto contrario – nessuno è responsabile – e allora ecco che finiamo per diventare “Brava gente”, in un paese senza più speranza.

CREDITI DEL BRANO “BRAVA GENTE” FEAT. FRANKIE HI-NRG MC

Autore del testo: Daniele Sanzone, Francesco Di Gesù

Compositore della musica: Daniele Sanzone, Gianluca Ciccarelli

Edizioni Graf Srl

Produzione artistica: Massimo D’Ambra

Arrangiamenti: Massimo D’ambra e ‘A67

Registrato e Missato da Massimo D’Ambra presso MDA Studio – Napoli

Mastering: Enzo Rizzo presso Soulfingers Mastering Studio – Napoli

Prodotto da Graf Srl

Label: Full Heads

‘A67 – BIOGRAFIA

‘A67 significa la 167, la legge che ha originato l’edilizia popolare d’Italia creando il nostro quartiere, Scampia. Siamo nati qui. La nostra musica è stata prima un urlo di rabbia contro tutti, poi l’urlo è diventato parola. Le parole, canzoni.

Il disco d’esordio ‘A camorra song’ io (Polosud, 2005) è ben accolto dalla stampa specializzata: seguito dai media italiani ed esteri, diventa un caso. In quell’anno il regista Antonio Capuano sceglie il brano, ‘A67 per la colonna sonora del film: La guerra di Mario. L’anno dopo, vincono “Voci per la Libertà – Una canzone per Amnesty”.

Nel 2007 la band rappresenta l’Italia alla “Feira da Música de Fortaleza” nel Nordest del Brasile.

Nel 2008, esce il secondo disco Suburb (Polosud/Edel Italia), un concept-album dedicato alle periferie del mondo. Un sound potente e ricco di collaborazioni italiane tra cui Mauro Pagani, Zulù e Roberto Saviano e rockband internazionali (India, Brasile, Marsiglia e Istanbul). “Hot Artist della settimana” per Mtv.it e finalista al Premio Tenco come “Miglior Album in Dialetto”. A fine 2008 l’esordio al festival “Politicamente Scorretto” di Carlo Lucarelli con il nuovo spettacolo Generazione Suburbe scritto assieme allo scrittore e magistrato, Giancarlo De Cataldo.

Nel 2009 pubblicano il singolo-videoclip “Io non mi sento italiano”, cover di Giorgio Gaber, a sostegno delle cooperative dell’Associazione Libera. Nel 2010 esce Scampia Trip (Libro + cd). Un progetto multimediale per raccontare il quartiere.

Nel 2011 suonano al “Festival Musicando” della Libera Università di Alcatraz dove improvvisano sul palco con il premio Nobel Dario Fo. Nello stesso anno realizzano con Edoardo Bennato il brano Accussì va ‘o munno, colonna sonora del film L’era legale di Enrico Caria e primo singolo del terzo album della band: Naples Power (Free-d Music/Universal, 2012).

“Naples Power” è un disco (con in allegato un libro) omaggio al Neapolitan Power in cui gli ‘A67 collaborano con i maggiori artisti napoletani (Edoardo Bennato, James Senese, Tullio De Piscopo, Teresa De Sio, Raiz, Planet Funk, 99 Posse, Enzo Gragnaniello, ecc.) e scrittori come: Roberto Saviano, Valeria Parrella, Carlo Lucarelli, Pino Aprile, ecc. La copertina di Naples Power è di Mimmo Paladino.

Il disco accolto in modo entusiasta dalla critica e dal pubblico, porta la band a calcare i palchi più importanti d’Italia, dal concertone del primo maggio a Roma allo storico “Arezzo Wave Festival”, passando per il Teatro Valle Occupato sino ad arrivare al “Tarantella Festival” a Liegi (Belgio). Il tour di Naples Power si chiude a gennaio 2014 con l’invito di Pino Daniele a partecipare al mega evento di “Napule è tutta n’ata storia”: 5 concerti al Palapartenope di Napoli.

Nel 2017 il cantante della band è ospite, insieme a Clementino e Rocco Hunt, del mega concerto di Nino D’angelo, allo Stadio San Paolo di Napoli, per festeggiare i suoi sessant’anni. Negli ultimi due anni gli ‘A67 si sono concentrati a scrivere nuove canzoni.

Un album anticipato dal singolo, Il Male Minore feat. Caparezza, e dalla cover in napoletano di “Tuyo” la sigla della fortunatissima serie Netflix, Narcos. che segna un nuovo inizio per la band di Scampia. Un disco, prodotto da Max D’Ambra, scritto anche in lingua italiana e con un sound completamente nuovo dal sapore internazionale.

Link al videoclip de “Il Male Minore” feat. Caparezza: https://www.youtube.com/watch?v=aMX9ZI1jg6Q

Link al videoclip di “Tuyo”, ‘A67 cover: https://www.youtube.com/watch?v=MeMpx3OuWRQ

‘A67: Daniele Sanzone, voce; Enzo Cangiano, chitarre e programming; Gianluca Ciccarelli, Basso.

Sito: www.a67.it

Profilo Facebook: www.facebook.com/A67official/