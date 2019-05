Abbronzatura, ovvero il sole sulla pelle –

Come in ogni cosa, anche con il sole, la natura ci offre un elemento che può esserci amico e di grande aiuto, ma nello stesso tempo può rappresentare un problema per la salute.

L’uomo ha bisogno del sole non solo per vivere, ma anche per stare bene. Un esempio per tutti è quello della vitamina (amina della vita, appunto) D, che media il controllo dei livelli di calcio nel sangue, contribuendo a mantenere la forza muscolare e la cui produzione viene attivata dai raggi ultravioletti sulla pelle.

Dunque basta prendere il sole per aumentarne il livello, ma un’eccessiva esposizione può provocare patologie spesso gravi, da un semplice eritema solare ad un melanoma . Quindi è essenziale una procedura corretta per ottenere benefici.

La pelle ha bisogno di un tempo biologico di circa tre giorni per prepararsi all’abbronzatura e gli abbronzanti debbono essere scelti in relazione al proprio fototipo. In un incontro col pubblico romano, si parlerà di cosa accade nell’organismo umano quando entra a contatto con i raggi solari, definendone i meccanismi biologici, le reazioni e analizzando le varie patologie connesse.

Altresì non si trascurerà di affrontare l’argomento tintarella sotto l’aspetto estetico. Consigli, notizie, informazioni per una corretta abbronzatura saranno il motivo principale dell’incontro con il Professor Umberto Nardi, sabato 11 maggio alle 18:00, presso la sede dell’Associazione Amici della Scienza in via di San Bartolomeo de’ Vaccinari 17 a Roma.

L’evento è gratuito. Per informazioni : 3285541201; 3394652559

Arriva l’estate, il mare, il bikini, la linea. Ognuno di noi vuole sentirsi in forma non solo per apparire, ma soprattutto per essere in equilibrio con se stesso. La donna, purtroppo o per fortuna, ne risente di più, è maggiore il richiamo alla perfezione perchè lei sa che la perfezione le appartiene. Noi forse non riusciremo a renderla perfetta, già lo è, ma possiamo dargli una mano concreta per raggiungere quell’equilibrio che lei cerca da sempre.

Per questo Amici della Scienza ha organizzato una promozione per dare l’opportunità a chiunque di avere attenzione per se stessa. Promoviamo un’opportunità nella quale acquistando due prodotti anticellulite, Olio e Crema, si può usufruire di un massaggio professionale gratuito. Lo scopo è quello di aiutare ogni donna ad avere cura di se stessa.

Per appuntamento ed informazioni: 3285541201; 3394652559

La promozione perdurerà per tutto il mese di maggio.

Il prof. Umberto Nardi avrà cura di darvi il consiglio giusto e Liudmilla Pavliusik opererà sul vostro corpo con professionalità e passione.