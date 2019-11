Accademia Creators “lezione zero” Sabato 16 nov 2019 dalle 15:30 alle 20:00

“Non è la più forte delle specie che sopravvive, né la più intelligente, ma quella più reattiva ai cambiamenti.” ne era convinto Charles Darwin e ne sono convinti Berardino Iacovone e Stefano Bacchiocchi, rispettivamente Direttore didattico e Ceo dell’ACCADEMIA CREATORS.

In pochi anni i media ‘tradizionali’ hanno subito grandi evoluzioni, la stessa fruizione delle informazioni è cambiata. Così come anche le strategie di marketing e comunicazione delle grandi aziende.

Oggi lo smartphone è diventato il centro pulsante delle nostre connessioni con il mondo. Il tempo che trascorriamo scorrendo pagine, siti, app, chat via cellulare è aumentato in maniera esponenziale a discapito dei media tradizionali come radio, tv e carta stampata.

I social e le piattaforme multimediali, non sono più considerabili come un passatempo, ma come i media del presente.

In questo vortice di cambiamenti si inserisce il CREATOR, un vero e proprio mestiere che, come tale, necessita di formazione.

La sfida di quest’accademia è di precorrere i tempi e di fornire a chi è interessato, gli strumenti giusti per essere professionali e competitivi in un mercato di cui molti ignorano ancora le potenzialità.

Con l’Accademia Creators, che prevede non solo teoria, ma soprattutto ‘lavoro sul campo’ con i partner aderenti (tra cui Skuola.net), si vuole offrire un indirizzo a tutti coloro che vogliono capire come sfruttare al meglio il web, per far conoscere il proprio talento ed i propri contenuti, al fine di generare dei contenuti e quindi una community, in linea con il motto: “Ognuno di noi ha un pubblico che lo attende…ma non lo sa”.

La ‘Lezione Zero’, per conoscere l’Accademia Creators il 16 nov 2019 dalle 15:30 alle 20:00 presso l’Hotel Ripa a Roma. Durante l’Open Day verrà presentata la struttura, i docenti, i partner e i programmi didattici dettagliati.

Saranno 4 ore in compagnia anche di 5 TESTIMONIAL e WEBSTAR di successo che si racconteranno e interagiranno con i partecipanti in aula:

ERARDINO dei THE CEREBROS (+180 k su Facebook)

ANGELICA MASSERA (+600 k su Facebook e Youtube)

CECILIA CANTARANO (+1 mln k su TikTok)

MARTA DADDATO (+1 mln k su TikTok )

DANIELE DAVI’ (+700 mln k su TikTok)

NIKOLAIS di SKUOLA.NET (+1 mln k su Facebook )