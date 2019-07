AD ASTRA in concorso alla 76. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia

Ad Astra, il nuovo film di James Gray con Brad Pitt, Donald Sutherland, Tommy Lee Jones, Liv Tyler, sarà presentato in concorso alla 76. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Il film sarà al cinema dal 26 settembre, distribuito da 20th Century Fox.

SINOSSI: Vent’anni dopo la partenza di suo padre, per una missione di sola andata verso Nettuno alla ricerca di segni di vita extraterrestre, Roy McBride segue le orme paterne. Ingegnere dell’esercito attraversa il sistema solare in cerca di indizi sul fallimento della spedizione paterna, nella speranza anche di ricongiungersi al genitore. Ma lo spazio non lascia indenne il cuore dell’uomo…

“La fantascienza è un genere più difficile di quello che sembra, perché ci sono solitamente elementi fantastici.

Quello che vorrei fare è mostrare la più realistica rappresentazione possibile del viaggio spaziale che sia mai stata vista al cinema”.

James Gray

Anche l’astronauta Luca Parmitano guarderà il film, ma dallo spazio: https://youtu.be/3kHiy3h6cyE

