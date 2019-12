Venerdí 6 Dicembre

SMASH E PROPAGANDA Presentano:

PROPAGANDA BLOCK PARTY – DJ Sine e Dj Gengis

Ingresso gratuito fino a 00.00

Da 00:00 ingresso a 10 euro

Venerdì 6 dicembre arriva al Circolo degli Illuminati il Propaganda Block Party con Sine e di DJ Gengis come ospiti. Entrambi sono un punto fermo della storia hip hop romana e nazionale.

Una grande festa che omaggia in chiave contemporanea quegli eventi nati nelle strade di New York a metà degli anni ’70 da cui è nata l’hip hop culture.

Per l’occasione ci saranno presentazioni di nuove linee d’abbigliamento del brand lanciato da Noyz Narcos e tanti ospiti a sorpresa. Presente anche la crew di Smash con i suoi resident dj Metto e Blackie.

Sine One si è sempre mosso tra hip hop ed elettronica cercando un legame costante tra i due generi. Nel corso della sua carriera ha prodotto brani per Coez, Noyz Narcos, Fabri Fibra, Colle der Fomento e Gemello. Con quest’ultimo ha realizzato alcuni delle canzoni presenti nel suo nuovo album UNtitled e lo accompagna come deejay durante i live. Sine One ha anche realizzato diversi brani di elettronica pubblicandoli su White Forest Records o sulla sua etichetta Lucky Beard. Diversi dei suoi brani sono stati trasmessi dalla BBC Radio 1 o NTS Radio.

DJ Gengis è un punto fermo della storia del hip hop capitolino ed è noto soprattutto per le collaborazioni con il Truce Klan, Colle Der Fomento e Noyz Narcos di cui è deejay ufficiale. Il suo contributo è stato fondamentale per la realizzazione di album iconici come “Ministero dell’Inferno”.

Insieme a dj Drugo ha creato il progetto Rubber Headz in cui diversi generi musicali vengono uniti scratchando: dal dupstep, al glitch pop e all’electro. Dj Gengis è noto anche per aver vinto numerosi premi dedicati al turntable e per essere stato in tour con artisti come Edoardo Bennato, Alex Britti e Mezzosangue.

Sabato 7 Dicembre

MINÙ Presenta:

MOBLACK – JUJET

Sabato 7 dicembre arrivano a Roma i ritmi afro house di Moblack, deejay e label manager italiano che ha passato più dieci anni Africa e ha saputo unire la musica di questo continente con la house e l’elettronica. Con la sua Moblack Records sta lanciando diversi talenti africani per un filone musicale inedito che ha entusiasmato la scena clubbing mondiale. In warm up il resident deejay Jujet.

Moblack è il nome d’arte di Mimmo Falcone, uno dei pochi artisti occidentali a carpire a pieno i fondamentali della cultura musicale africana per poi reinterpretarla inserendola nel contesto della musica elettronica. Fondamentale è stata la sua esperienza in Ghana dove vi ha vissuto per ben 10 anni.

In quel periodo Moblack decide di voler dare voce ai giovani talenti africani fondando una sua etichetta e pubblicando dischi Afro House, Afro Tech o Soulful Afro. Con la sua Moblack Records guadagna una grande credibilità sul mercato internazionale, diventando una delle label leader del genere afro house.

Il successo di questa operazione deriva innanzitutto dalla sensibilità di Moblack come deejay e producer nel comprendere a pieno il senso di ogni lavoro che pubblica o compone. Con lui bisogna prepararsi a un set assolutamente coinvolgente e variopinto.

Ore 23:00

