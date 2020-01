Al Teatro Golden Gianfranco Jannuzzo in “Siciliano per caso?” dal 14 gennaio

Debutta per la prima volta sul palcoscenico del Teatro Golden di Roma, martedì 14 gennaio, Gianfranco Jannuzzo protagonista assoluto dello spettacolo “Siciliano per caso?” scritto da Roberto d’Alessandro e Andrea Lolli.

Uno spettacolo composto appositamente per Gianfranco, una storia che lo rappresenta e vuole raccontare in parte la sua vita ed in parte mettere in evidenza, se ce ne fosse bisogno, le doti di attore eccezionale qual é.

“Siciliano per caso?” è il contenitore che viene utilizzato dai due autori, Roberto d’Alessandro e Andrea Lolli, per descrivere la storia di Giovannino Pattarizzuti che parte dalla sua Sicilia, dov’è nato, per arrivare e girare in Italia in cerca di un luogo e di una realtà differente. Così saranno tanti i personaggi che Giovanni Pattarizzuti incontrerà sul suo cammino, tanti volti diversi, tanti caratteri e tanti dialetti

SICILIANO PER CASO

Per scrivere uno spettacolo per Gianfranco Jannuzzo, su di lui, benché già in passato avessimo avuto modo di ammirarlo e applaudirlo nelle sue performance, c’è corso l’obbligo professionale e il piacere di approfondire e di andare a vedere tutto quello che di registrato esiste su Jannuzzo. Ci ha sbalordito oltre alla bravura, alla capacità di trascinare il pubblico in un divertimento sfrenato, la maestria nel riuscire a parlare alla perfezione tutti i dialetti d’Italia, tanto da notare che tutti si chiedevano se non fosse di volta in volta, Siciliano, Calabrese, Napoletano, Romano, Milanese, Veneziano o quant’altro.

Questo quindi è stato il nostro punto di partenza, l’idea che la sua regionalità, cioè l’essere Siciliano è del tutto casuale, cioè che sia un Siciliano per caso, ma potrebbe essere di qualsiasi altra ragione. In realtà andando avanti nella scrittura, che vede nascere il nostro personaggio in un paesino della Sicilia, in una famiglia disadattata, povera fino all’inverosimile, composta da dodici figli, padre madre e annessi nonni, che lo vede poi partire per vicissitudini di natura amorosa, e che lo vede ancora peregrino per l’Italia, viaggiatore involontario, alle prese con realtà differenti dalla sua, c’è come una presa di coscienza che non poteva che nascere Siciliano.

Lo spettacolo è dunque il viaggio in Italia di Giovannino Pattarizzuti, ragazzo siciliano costretto all’esilio, della sua capacità o incapacità a rapportarsi con le altre realtà Italiane. Questo il pretesto, il contenitore che è servito in definitiva ad esaltare le capacità istrioniche di Gianfranco Iannuzzo, che riesce divertire e trascinare il pubblico grazie alle sue esilaranti interpretazioni di decine di personaggi. Si ride, si ride, si ride. Vi pare poco?

Roberto D’Alessandro e Andrea Lolli

SPETTACOLI

dal martedì al sabato ore 21.00

sabato e domenica ore 17.00

BIGLIETTI

Intero € 30,00 Ridotto € 25,00

TEATRO GOLDEN

Via Taranto, 36 00182 ROMA

www.teatrogolden.it

info@teatrogolden.it

Tel. 06.70.49.38.26