Al Teatro Marconi arriva “Un letto per quattro. San Valentino 2020”

Dal 20 al 23 febbraio 2020, con Raimondo Todaro, Gigi Miseferi, Marina Vitolo, Lorenza Giacometti, Giulia di Turi

La vita coniugale non è tutta una luna di miele e, soprattutto, per le coppie che convivono da molto tempo si presentano svariati problemi che a volte sembrano impossibili da fronteggiare. Questo è quanto accade anche ai protagonisti della commedia “Un letto per quattro. San Valentino 2020”, al teatro Marconi dal 20 al 23 febbraio, con Raimondo Todaro, da anni nel cast fisso del programma tv “Ballando con le stelle”, Gigi Miseferi, attore di provata esperienza con ben venti anni di Bagaglino sulle spalle, e le bravissime Marina Vitolo, Lorenza Giacometti, Giulia di Turi.

Lo spettacolo, scritto da Tonino Tosto per le regia di Sebastiano Rizzo e prodotto da Francesco Spena, narra le vicissitudini Claudia e Luisa, due cugine che non si vedono da tempo e che decidono di trascorrere una serata insieme con i rispettivi mariti, Vittorio e Riccardo. Nonostante il legame di parentela, e la dichiarata amicizia, tra le donne, entrambe molto insicure e decisamente diverse tra loro (una punta ai rimedi della chirurgia estetica e l’altra difende il suo calo fisico a colpi di intelligenza), non corre buon sangue ma anzi una esagerata dose di invidia, che le spinge ad un comportamento immaturo eppure dominante nei confronti dei mariti.

Tra mezzucci e menzogne ad un certo puto della storia Luisa, ossessionata dalla voglia di diventare madre, convinta che il marito Riccardo non possa avere figli, riesce a conquistare Vittorio con il quale avvia una relazione. Intanto Riccardo, fiero della sua “fisicità”, rivede Claudia e la convince di meritare un uomo migliore. Tutto sembra andare per il meglio finchè le cugine non si ritrovano, per puro caso, nella stessa abitazione una con il marito dell’altra.

A complicare il tutto le incursioni di una vicina di casa, Orchidea, giovane ed esuberante che contribuirà a generare ulteriori incertezze. Alla fine riuscirà l’amore vero a trionfare e, soprattutto, a perdonare un tradimento? Un testo brillante ed un cast eccellente, che nel dare vita ad una serie di situazioni comiche ed esilaranti lascia anche riflettere sull’importanza di non trascurare il valore dei sentimenti, da sempre il vero motore della vita.

INFO

Teatro Marconi,

Viale Guglielmo Marconi, 698/E, 00146 Roma RM

Orario spettacoli: ore 21.00 e la domenica ore 17.30

Infoline 06 594 3554