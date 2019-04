Al Teatro Olimpico di Roma arriva “44 Gatti Live Show”

Sulla scia dell’enorme successo della serie televisiva ispirata alla famosissima canzone per bambini, arriva nei teatri italiani “44 Gatti Live Show” il primo spettacolo dal vivo dei gattini più simpatici e travolgenti dell’etere, per divertire grandi e piccini con una storia unica e “gattastica” e le più famose canzoni dello Zecchino d’Oro.

Il tour, prodotto da Rainbow, debutterà in anteprima assoluta nel mese di maggio su due prestigiosi palcoscenici italiani: il Teatro Olimpico di Roma (sabato 18) e il Teatro Nazionale di Milano (domenica 26), per proseguire nelle più importanti città della penisola nella stagione teatrale 2019/2020.

I nostri gattini vengono a conoscenza di un talent show per tutti i micini e micine della città: Lampo, Milady, Pilou e Polpetta si prepareranno felici insieme ad altri loro amici per non perdere l’occasione di salire su un palco e cercare di conquistare il premio in palio, di qualsiasi cosa si tratti! E, tra strani incidenti e divertenti disavventure, ma sempre uniti, e con il coinvolgimento del pubblico, riusciranno a superare le sfide e a partecipare alla gara, festeggiando il vincitore a sorpresa. Naturalmente la musica ha un ruolo centrale nello spettacolo e ascolteremo molte delle più famose canzoni dello Zecchino

Così come nella serie, già record di ascolti della tv per bambini, anche lo spettacolo dal vivo è incentrato sull’edutainment, affrontando temi quali la solidarietà in modo divertente e trasmettendo sempre valori positivi.

“44 GATTI” – LA SERIE TV

Nato dal genio e dall’estro creativo di Iginio Straffi, fondatore e presidente di Rainbow (la content company nota in tutto il mondo per le fatine Winx), il travolgente cartone “44 Gatti“ è la prima produzione prescolare del gruppo.

La serie televisiva prodotta da Rainbow e realizzata in collaborazione con Rai Ragazzi e Antoniano Bologna, va in onda su Rai Yoyo (dal lunedì al venerdì alle ore 7.35 e 19.20, e il sabato e la domenica alle ore 9.10) ed ha appena debuttato sul mercato internazionale.

“44 Gatti” è la nuova hit di Rai Yoyo che ad oggi ha ottenuto numerosi e incredibili record di ascolto sul canale (sia per numero assoluto di spettatori sia di share) a partire dal giorno del suo debutto, dove ha superato la soglia dei 527.000 spettatori, la più alta del 2018 per il canale per bambini più importante in Italia.

Un successo quello della serie sui 44 Gatti ancora più accentuato tra i bambini di 4-7 anni.

44 GATTI LIVE SHOW

Info e biglietti

ROMA: Sabato 18 maggio, ore 18.00, Teatro Olimpico

Prevendite: Circuito Ticketone – Teatro Olimpico, info 06.3265991, biglietti@teatroolimpico.it

(biglietteria del teatro aperta dal lunedì alla domenica ore 10:00-19:00 orario continuato)

MILANO: Domenica 26 maggio, ore 18.00, Teatro Nazionale

Prevendite: Circuito Ticketone – Teatro Nazionale, Info 02.00640888 (da martedì al sabato, dalle 15.00 alle 19.00), servizio SMS/WhatsApp 344.199.662.1 (biglietteria del teatro aperta dal martedì alla domenica, dalle 14.00 alle 19.00)

Info Family Pack

Il pacchetto famiglia è valido per un minimo di 4 persone (2 adulti + 2 bambini fino ai 12 anni compiuti)

Info bambini

I bambini sotto i 2 anni possono accedere allo spettacolo gratuitamente solo se tenuti in braccio, accompagnati da persona che ne ha la responsabilità, munita di regolare biglietto (non sono ammessi carrozzine, passeggini, ecc…)

Info disabili

Il titolare del biglietto a pagamento è lo spettatore diversamente abile e per l’eventuale accompagnatore è previsto l’ingresso omaggio. È ammesso l’ingresso di un solo accompagnatore (che deve essere obbligatoriamente maggiorenne) per ciascun spettatore diversamente abile.

Info minori e accompagnatori:

Tutti i minori che vorranno assistere allo spettacolo e saranno muniti di biglietto dovranno essere accompagnati da almeno un soggetto maggiorenne che dovrà quindi acquistare il biglietto nello stesso settore del minore. Non potranno quindi essere venduti biglietti (sia VIP PACK che standard) a minori in settori e posti separati da quelli dell’accompagnatore maggiorenne. Nel caso del VIP PACK lo stesso maggiorenne accompagnerà il minore in occasione del Meet & Greet. L’ingresso alla venue ed allo spettacolo di un minore non accompagnato da un soggetto maggiorenne si intende a totale rischio degli esercenti la potestà sul minore stesso. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di minori che accedono alla venue ed assistono allo spettacolo senza un accompagnatore maggiorenne. Si prega di tenere in considerazione questo aspetto prima di procedere con l’acquisto.

Rainbow

Il Gruppo Rainbow è stato fondato nel 1995 da Iginio Straffi, Presidente e Amministratore Delegato, e ha raggiunto la fama mondiale grazie allo straordinario successo delle fatine Winx. Il Gruppo è attivo nel segmento dell’intrattenimento per bambini e teenager ed è una delle principali realtà di riferimento a livello internazionale nella creazione e nello sviluppo di contenuti – sia animati sia live action – nella realizzazione di prodotti televisivi e cinematografici ad essi ispirati, nella loro successiva commercializzazione, anche tramite concessione di licenze, nonché nell’attività di produzione animata per società terze che è stata integrata nel 2015 con l’acquisizione della società canadese Bardel Entertainment Inc. Dal 2017 il Gruppo Rainbow, a seguito dell’acquisizione del Gruppo Iven, ha inoltre ampliato la propria offerta prodotti televisivi e cinematografici dedicata ad adulti e famiglie attiva sul mercato da oltre 30 anni. Nel corso di oltre 20 anni di storia il Gruppo ha creato e sviluppato diverse property e oggi può contare su un portfolio di prodotti trasmesso in oltre 100 Paesi, attraverso le diverse piattaforme di broadcasting. Rainbow è un fenomeno riconosciuto di licensing, ricopre la tredicesima posizione nella Top Global Licensor List con più di 500 licenziatari attivi su scala mondiale.