Al via la campagna estiva dalla parte degli animali di Roma Capitale, che condivide anche quella lanciata da “Le Terrazze Teatro Festival di Roma”

Anche quest’anno, in vista dell’estate, torna la campagna contro l’abbandono degli animali domestici di Roma Capitale, che per il secondo anno consecutivo condivide anche quella lanciata da “Le Terrazze Teatro Festival di Roma”.

Questa mattina sono state presentate entrambe le iniziative alla presenza della Sindaca, Virginia Raggi, del Presidente della Commissione Capitolina all’Ambiente, Daniele Diaco, e del direttore artistico della kermesse teatrale, Achille Mellini.

Entrambe con lo scopo di prevenire e contenere il fenomeno estivo dell’abbandono di animali di proprietà puntando a favorire l’adozione responsabile degli ospiti dei canili di Roma Capitale: Muratella e Ponte Marconi.

Nel primo caso a fare da testimonial, con lo slogan “Se abbandoni, sei complice!”, l’attore romano Stefano Fresi (non presente per motivi di lavoro) che, gratuitamente, ha dato la propria adesione comparendo su oltre 1000 manifesti affissi sul territorio di Roma, nei punti strategici, per sensibilizzare e responsabilizzare i cittadini.

Con lui nella foto il cagnolino Benji e sullo sfondo la statua dedicata ad Angelo, il cane torturato e ucciso a Sangineto in Calabria, posta a Largo Ravizza nel quartiere Monteverde. Oltre ai manifesti, la campagna, coordinata da Roma Capitale, Commissione Ambiente e Dipartimento Tutela Ambientale, in collaborazione con il Dipartimento Comunicazione, prevede anche la realizzazione di retrobus e spot radiofonici trasmessi su RadioRomaCapitale.

A sostenere, invece, l’iniziativa ideata da “Le Terrazze Teatro Festival”, dal 5 luglio al 3 agosto al Palazzo dei Congressi, realizzata da Aurora Produzioni, una squadra di comici, protagonisti in cartellone: Cinzia Leone, Enzo Salvi, Pablo & Pedro, Dado, Antonello Costa, Massimo Bagnato e Carmine Faraco, I Centouno, i comici di S.C.Q.R. e il Premio Persefone Comicus, presieduto da Maurizio Costanzo e diretto da Francesco Bellomo.

Tutti uniti nel lanciare un messaggio importante ogni sera dal palco: “Si recita a teatro non in famiglia. Io potrei essere nella tua. Se mi adotti sei da applausi”.

Lo scopo è quello di far comprendere che la scelta di accogliere un animale in casa implica un insieme di attenzioni e cure quotidiane, un dono per la vita e non un desiderio temporaneo.

Per questo è importante anche condividere gli spazi comuni con i propri animali, oggi entrati a pieno titolo nel concetto di nucleo familiare, e quindi sollecitare le varie strutture pubbliche a valutare la possibilità di ammetterli, ovviamente rispettando apposite regole.

Durante ogni serata saranno poi diffuse le foto di cani e gatti in cerca di una famiglia, attualmente ospiti presso i canili comunali.

“L’estate è il periodo in cui, a Roma ma non solo, registriamo il maggior numero di abbandoni: un vero e proprio disastro per i nostri amici a quattro zampe che, come amministrazione, stiamo cercando di combattere in tutti i modi.

Proprio per questo – ha spiegato in conferenza la Sindaca Raggi – ogni anno promuoviamo questa campagna di sensibilizzazione che mette al centro i diritti degli animali. Da gennaio ad oggi abbiamo accolto più di 810 animali nei due canili comunali di Muratella e Ponte Marconi.

Negli stessi mesi, ben 513 esemplari sono stati adottati. Circa 210 cani sono stati ricongiunti ai loro proprietari ed altri smistati in rifugi convenzionati. Ma questi dati non bastano: vogliamo incentivare ancora di più le adozioni e fornire assistenza a chi desidera aiutare un animale”.

La tutela degli animali resta uno degli obiettivi fondamentali dell’Amministrazione che punta ad evitare l’abbandono, incentivare l’adozione e combattere ogni tipo di maltrattamento.

“Nei canili o nei rifugi ci sono tantissimi amici a quattro zampe che aspettano solo di essere adottati e amati”, afferma il Presidente della Commissione Capitolina all’Ambiente Daniele Diaco. Sul sito www.canilidiroma.it, sono disponibili i contatti per la richiesta di affido e anche le foto, con relativa scheda informativa, di ciascun animale.