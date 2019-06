Al via la seconda edizione di Parco Schuster

PARCO SCHUSTER

Dal 21 Giugno – 15 agosto il festival #plasticfree

all’ombra della Basilica di San Paolo Fuori Le Mura

Lo spazio sociale di Roma: due mesi di Bio, Musica, Sport, Benessere, Relax, Swing, Libri e Cultura con

Muro del Canto, Colle der Fomento, Franco Micalizzi, Michele Ascolese, Emilio Stella, Greg and the Frigidaires, Lillo e i Vagabondi, Cor Veleno, Rino Gaetano Band, Animals Pink Floyd, Med Free Orkestra, Spaghetti Unplugged, Dario D’Ambrosi e il Teatro patologico e tanti altri

Parco Schuster / Roma / Basilica di San Paolo

Un’area verde di musica, libri, relax e socialità con un ricco palinsesto di musica live: è questa la seconda edizione di Parco Schuster, il tuo spazio d’estate: dal 21 giugno al 15 agosto, 5000 metri quadrati di parco circondato dalla splendida cornice della basilica di San Paolo, palcoscenico degli eventi gratuiti che ogni giorno animano l’estate romana.

Un punto di incontro tra generazioni, stili di vita e culture.

Un festival per tutti e alla portata di tutti che offre più di 40 concerti gratuiti, spettacoli teatrali, dj set, incontri e dibattiti, workshop e contest artistici tra cui due live molto attesi dell’estate romana, Muro del Canto (21 Giugno) e Colle der Fomento (5 Luglio), e poi ancora Emilio Stella (19 Luglio), Franco Micalizzi (17 Luglio), Greg and the Frigidaires (30 Giugno), Lillo e i Vagabondi (14 Luglio), Rino Gaetano Band (1 Agosto), Animals – Tributo Pink Floyd (29 Giugno), Bamboo (8 Agosto), The Reggae Circus di Adriano Bono (28 Giugno), Spaghetti Unplugged (7 luglio).

A Parco Schuster anche quest’anno, la musica incontra lo sport, il fumetto, lo swing, offrendo ai più piccoli spazi giochi e animazione, nel segno dell’ambiente e del #plasticfree grazie alla collaborazione con Coripet – Consorzio per il riciclo del PET, con l’installazione in area di un eco-compattatore per il riciclo delle bottigliette di plastica, e con Legambiente, muovendo i primi passi di eco-progettazione per manifestazioni temporanee che non impattino sull’ambiente.

Due collaborazioni che partono dal cuore di Ostiense per guardare lontano e immaginare un’Estate Romana che rispetti ambiente e territorio.È proprio il dialogo, infatti, una delle altre chiavi di Parco Schuster 2019 che quest’anno apre lo spazio formazione, rivolto agli studenti delle Università di Roma Tre e dell’Università La Sapienza delle facoltà di DAMS, Scienze della Formazione e Comunicazione, la collaborazione con Officine fotografiche, e con l’associazione Roma slow tour, per valorizzare il patrimonio artistico culturale del Municipio VIII, portando il pubblico alla scoperta dei luoghi più suggestivi dei quartieri limitrofi al Parco, in una maniera tutta sostenibile, il turismo lento.

Un modo di vivere la città con rispetto e lentezza, una parentesi dalla frenesia, all’ombra della Grande Bellezza.

Oltre ai concerti in programma, sempre attenti alla varietà della proposta per rivolgersi al variegato pubblico capitolino, dopo il successo dello scorso anno, torna poi a Parco Schuster, lo spazio swing con una lezione gratuita del maestro e Dj Emanuele Margiotta, per insegnare ai novelli ballerini le combinazioni di passi più note. Si parte dal 23 giugno e a domeniche alterne verrà allestito un vero e proprio villaggio Swing, in cui accanto alla musica dal vivo, ci saranno un mercatino di abiti e accessori anni ‘50, acconciature e contest in cui verranno premiati i ballerini più bravi.

Parco Schuster non è solo musica ma offre anche uno spazio per lo sport con corsi gratuiti di Aikido, Thai Chi, Ci – Qong, yoga e un playground di basket aperto a tutti.

Spazio anche ai giovani attivi e creativi, con i ragazzi della Disillusione che con dibattiti su tematiche sociali raccontano “le realtà di un mondo che cambia” e anche per tanti minifestival: “Tumulto creativo- artisti con il fuoco dentro”, che vede alternarsi professionisti negli ambiti dell’illustrazione, fumetti e calligrafia; una tre giorni di preview del Roma Bar Show 2019, che coinvolge i più famosi barman e barlady della città.

Parco Schuster 2019, infine, è spazio sociale anche per le famiglie, con un centro estivo gratuito per i minori seguiti dal servizio sociale; l’individuazione di percorsi urbani su cui intervenire per abbattere gli ostacoli che non ne consentono la fruibilità alle persone con disabilità, insieme con l’associazione Roma Slow Tour. Come lo scorso anno, la Cooperativa Parsec coordina interventi di unità di strada di prevenzione e riduzione dei rischi connessi all’uso di sostanze, delle malattie sessualmente trasmissibili e in generale dei comportamenti a rischio. Parco Schuster diventa anche palcoscenico del Teatro Patologico, associazione diretta da Dario D’Ambrosi, da sempre impegnato a trovare un contatto tra il teatro e le gravi malattie mentali.

L’iniziativa è parte del programma dell’Estate Romana promossa da Roma Capitale Assessorato alla Crescita culturale.

Programma in aggiornamento:

21/06/2019 Il Muro del Canto

22/06/2019 ingresso gratuito – The BeaTers Live

23/06/2019 ingresso gratuito – The Club Swing Band

24/06/2019 ingresso gratuito – “Maschia” la band degli imperdibili anni ‘90

26/06/2019 ingresso gratuito – Taffo Live Romina Falconi for Glamorize & Chiringuito Libre

27/06/2019 ingresso gratuito – 666 Live “No More Tour” + Push Pop! Generation

28/06/2019 ingresso gratuito – La RomAntica + The Reggae Circus di Adriano Bono+ Special reggae dj set

29/06/2019 ingresso gratuito – Animals Pink Foyd

30/06/2019 ingresso gratuito – Greg e The Frigidaires

03/07/2019 ingresso gratuito – dalle 18:30 con il Chiringuito Libre e il Glamorize

4/07/2019 ingresso gratuito – Queen of Bulsara

5/07/2019 Colle der Fomento + Welcome 2 The Jungle Dj set

07/07/2019 ingresso gratuito – Spaghetti Unplugged

10/07/2019 ingresso gratuito – dalle 18:30 con il Chiringuito Libre e il Glamorize

11/07/2019 Pippo Sowlo + Push Pop! Generation

12/07/2019 ingresso gratuito – Lillo e i Vagabondi

13/07/2019 ingresso gratuito – Comemammamhafatto

14/07/2019 ingresso gratuito – Swing Valley Band

15/07/2019 Dario D‘Ambrosi Teatro patologico (giornata di beneficenza)

17/07/2019 ingresso gratuito – Franco Micalizzi & The Big Bubbling Band

19/07/2019 ingresso gratuito – Emilio Stella

20/07/2019 ingresso gratuito – Beer Brodaz + Borghetta Stile

25/07/2019 ingresso gratuito – Cor Veleno

01/08/2019 ingresso gratuito – Rino Gaetano Band

08/08/2019 ingresso gratuito – Bamboo + Push Pop! Generation

04/08/2019 ingresso gratuito – Med Free Orkestra

11/08/2019 ingresso gratuito – Michele Ascolese: il suonatore Faber

Info: www.parcoschuster.it