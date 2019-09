Al via la XVII edizione del Jammin’ 2019

Roma – Jammin’ e’ la rassegna promossa dal Saint Louis dedicata ai gruppi emergenti e alla scoperta di nuovi talenti in ogni ambito musicale, giunta alla sua XVII edizione. Sul palco dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, il Festival sotto la direzione artistica di Stefano Mastruzzi e Francesca Gregori, nel corso degli ultimi 17 anni ha promosso la giovane sperimentazione a livello internazionale e i migliori artisti emergenti italiani, dando spazio alla piu’ variegata offerta musicale di universi sonori. Anche quest’anno, un’accurata selezione porta sul palco giovanissimi artisti, jazzisti, cantautori, produttori, compositori e autori che si esibiscono, nel corso di diverse serate, presentando il proprio progetto di musica originale, accanto a straordinari artisti affermati come Serena Brancale e Natalio Mangalavite.

PROGRAMMA JAMMIN’ 2019 10 settembre 2019: “Fairy Tales” – Telemagenta | Laura Delle Rose | Alexjem Project | NeuF feat. Vincenzo Presta Telemagenta. Progetto sperimentale dove l’elettronica si fonde con sonorita’ Soul e Downtempo, senza perdere la forma canzone dei grandi songwriter a cui si ispira. Nato da un’idea di Giorgio Leone, chitarrista e compositore e Gilda Noel Cristante, cantante e songwriter, il sound si giostra su un equilibrio di elementi elettronici e suoni vintage, costruiti su loop, mantenendo la popular music come punto di riferimento. Con loro sul palco ci sono Marco Motta (batteria, pad elettronico), Valerio Carbone al basso, Daniel Mastrovito tastiere, synth e Lucio Mastroianni alla chitarra elettrica. Laura Delle Rose. La giovane cantautrice salentina presenta “Aspettative”. Un progetto nato un po’ per caso, un po’ per gioco. Brani che prendono vita in un mix di elettronica e soul, pop e cantautorato. Ad accompagnare Laura in questa sfida ci sono Marco Murrone e Valentina Ramunno pianoforte e sinth; Gabriele Petrillo al basso, Michele Santorsola batteria elettronica, Federico Campanello chitarra. Nelle vesti di produttore e chitarrista Domenico Lorusso; ed infine Giorgia Gruppuso, Andrea Aielli ed Emily Castagna ai cori. Alessandro Lamoratta. Gli anni ’80 sono tornati, ma con nuove sonorita’, piu’ rotonde e avvolgenti. Alessandro “Alexjem” Lamoratta, classe 1983, chitarrista e compositore, presenta Arcade. ARCADE e’ la rappresentazione nostalgica di un ipotetico videogame a 8 bit, dove elettronica e riff di chitarra coesistono perfettamente in una dimensione propria fatta di suoni futuristici e quasi alieni. NeuF. Nasce nel 2018 dall’incontro tra Davide Conti e Domino Spada. Legati da una profonda intesa musicale, intraprendono in poco tempo un’ intensa attivita’ compositiva e decidono di allargare la formazione coinvolgendo Mattia Piscitelli, Francesco Angiolini e Vincenzo Quirico, esibendosi in diversi locali della scena romana. I cinque ragazzi, pur provenendo da realta’ musicali differenti, decidono di dar voce alle loro idee creando con passione composizioni originali di matrice jazzistica, con un occhio attento alla commistione di generi.

13 settembre 2019: “ArtUro” – Bartenders | Natalia Meyer | NooM ArtUro e’ la nuova produzione discografica del Saint Louis dedicata ai nuovi talenti della musica. La creativita’ dei migliori allievi della storica scuola di musica romana intraprende inediti percorsi musicali e nuove sperimentazioni sonore. Progetti di musica originale nati da una singola ispirazione e trasformati in produzioni artistiche da un team di giovani songwriters, arrangiatori, sound engineers, performer e interpreti. Bartenders. Nasce nel 2016 dalla collaborazione tra il batterista Mattia Mauttini e il chitarrista acustico Davide Mariuzzo. Dal 2017 la voce di Elena Brandes completa il sound alternative del trio, dal quale emergono influenze indie, pop e progressive. Il filo conduttore delle composizioni della band e’ una costante ricerca di nuove sonorita’ astratte ed introspettive. Natalia Meyer. Cantautrice nata a Montevideo, in Uruguay. A settembre pubblica il suo primo album in studio ‘Verdades provisorias’, undici brani originali che vanno dal tango e milonga rioplatense alla bossanova e altri ritmi sudamericani, in fusion con urban e pop music. I suoi testi parlano di viaggi e crescita personale. A Jammin, sara’ accompagnata da Valentina Ramunno (piano), Gilda Cristante (voce e cori), Alessio Mazzei (chitarra), Ciro Serrapica (sax), Giuseppe Di Pasqua (basso), Yuri Alviggi (batteria). NooM e’ un gruppo romano composto da Lucrezia Cesaroni (Voce), Francesco Ciancio (Chitarra), Diego Carrubba (Batteria), Marcello Tirelli (Tastiere) e Davide Gabrielli (Basso e Synth), attivi dal 2016. Di prossima uscita il loro primo concept album che prendera’ il nome di ‘of Lady, Lord and Knight’.

17 settembre 2019: “Foolish Night” – Highatta | X Guitars| ILoVePiZzA feat. Serena Brancale Highatta. Realta’ musicale nata nel 2018 fra le mura del Bdr Studio da un’idea di Federico Murgia e Daniele Ferreri con l’intento di rivisitare in chiave moderna le sonorita’ swing e jazz attraverso l’utilizzo di drum machine e loop station. Suonare senza strutture prefissate ed esprimere liberamente i propri pensieri musicali sono le regole di base della loro musica. Dall’improvvisazione e’ nato un repertorio prevalentemente new soul/jazz/funky, sia strumentale che arricchito da melodie e vocalizzi. Con Flaminia Lobianco voce, Federico Murgia chitarra, Emanuele Bono tastiere, Aurelio Tarabella basso, Luca Taurmino batteria. ILoVePiZzA. Italia? Oh, I love Pizza! La pizza come elemento di rottura e punto di incontro tra il soul americano e il pop italiano. Otto ragazzi appassionati di jazz ed elettronica in continua sperimentazione, si cimentano in arrangiamenti originali utilizzano loop, synth e sequenze. Dagli E.W.& F. ai Subsonica, da Rosalia a Robert Glasper. Un progetto musicale un po’ fuori dalle righe al contempo coerente con la musica di oggi, capitanato dall’estro creativo di Serena Brancale. Con le voci di Flaminia Lo Bianco, Elisa Tronti, Francesca Carbonelli, Alessandra Formica (voce e chitarra) e Matteo Bussotti drumpad, Dalila Murano batteria, Nico Rutigliano basso, Alessandro Passi piano e synth. X Guitars. Originale band composta esclusivamente da chitarre elettriche che rilegge il repertorio della storia del rock italiano ed internazionale attraverso i riff dei piu’ grandi artisti. Dieci chitarre sul palco che suonano, esplodono, si armonizzano e dialogano. Un muro di suono tutto nuovo. Il collettivo e’ guidato da Diego Cignitti.

18 settembre 2019: “Tales from the City” – Porthos | Matteo Cappella | Cigno Porthos. Il cantautore Giuseppe Pugliese, in arte Porthos, concentra il suo stile sulla sinergia fra testo e musica, ricercando il suono, l’arrangiamento e la composizione piu’ inerente e significativa per le parole espresse. Per tale motivo gli stili variano in funzione del testo nell’intento di lasciare nell’ascoltatore un pensiero, ritrovandosi per 3 minuti in un mondo dove riconoscersi, abitandolo con un’emozione. Matteo Cappella. Giovane cantautore, nato a Roma e cresciuto a Bellegra, nel 2012 ritorna nella sua citta’ natale entrando in contatto con diverse realta’ musicali della capitale. Tra campagna e citta’, canzoni e concerti, versi e versacci, pubblica a gennaio 2019 il suo primo lavoro discografico Metropolia, un “Context Album”, una passeggiata per le vie di una nuova citta’, la mappatura di 8 quartieri dello spirito metropolitano. Metropolia e’ la citta’ e ogni pezzo e’ un quartiere con i suoi personaggi. Cigno. CIGNO e’ lo pseudonimo di Diego Cignitti. musicista romano e cantautore. Nel suo live mette radici nelle influenze blues e rock con le quali si e’ formato come chitarrista e le mescola sapientemente in atmosfere pop, trovando ispirazioni in quello che era il panorama musicale “sixties”. Il suo sound vola ed e’ arricchito da una poesia di carattere undergound tipica della realta’ indipendente romana. Il suo live si colloca nella contemporaneita’, fluttuando in atmosfere rarefatte “Vapor Wave”.

24 settembre 2019: “Jazz Tales” – Milan Verbist Trio | Aishinka | Latin Luis Combo feat. Natalio Mangalavite Milan Verbist Trio. Il trio si compone di tre studenti del Royal Conservatoire di Anversa: Milan Verbist (piano), Jef Manderveld (contrabbasso) e Simon Van Brandt (batteria). Principale fonte di ispirazione sono i musicisti degli anni Cinquanta e Sessanta come Phineas Newborn, McCoy Tyner, Paul Chambers, Charles Mingus, Elvin Jones, Philly Joe Jones. Il loro repertorio spazia dai jazz standard all’hard bop e composizioni originali. In Belgio suonano assiduamente in vari jazz club e partecipano a importanti eventi nazionali quali Klara in deSingel e Zomer Van Antwerpen. Aishinka. Vincitore del B-Jazz International Contest 2019, l’ensemble formato da tre voci femminili, sax soprano, pianoforte, basso e batteria esplora la comunicazione musicale attraverso la world music. Sono state l’amicizia e la comune sensibilita’ musicale condivisa con Emmanuelle Duvillard a ispirare Louise Andri a sviluppare un repertorio che riunisce diverse culture ed espressioni musicali ma si basa principalmente su canzoni tradizionali bulgare rivisitate con la liberta’ di improvvisazione del jazz, con l’intento di tramandare la memoria musicale trasmessa dalle vecchie generazioni, facendola evolvere nel mondo di oggi. Da qui il nome Aishinka, che in giapponese significa “amore dell’evoluzione”. Latin Luis Combo, progetto musicale dedicato al libero mondo delle contaminazioni latin-jazz, nato all’interno della scuola di musica Saint Louis e diretta dal pianista Natalio Mangalavite. Un ampio organico orchestrale propone un repertorio di sperimentazione, unendo il jazz a ritmi e linguaggi latini e sudamericani.