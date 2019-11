Al via MotoTematica, il primo festival cinematografico sul mondo delle moto il 14 e15 novembre alla Casa del Cinema

MotoTematica – Rome Motorcycle Film Festival, il festival cinematografico dedicato al mondo della motocicletta è sulla rampa di lancio. Nei pomeriggi del 14 e 15 novembre alla Casa del Cinema, a partire dalle ore 17:00 e ad ingresso libero fino ad esaurimento posti, verranno proiettati lungometraggi, corti e documentari girati e provenienti da ben 17 nazioni diverse e che concorreranno per un riconoscimento in sette categorie. Tra le opere fuori concorso il film ospite Road To Norway di Lorenzo Benatti e Quadrophenia di Franc Roddam (colonna sonora The Who), in occasione dei 40 anni dall’uscita del film, seguito da un dibattito sul contesto sociale dei primi anni Sessanta a cura di alcuni rappresentanti della subcultura MOD e della subcultura ROCKER.

Le premiazioni dei lavori e registi in concorsi avranno luogo il 16 novembre alle ore 19 sul palco dell’Eternal City Motorcycle Custom show, salone custom della moto (spazio Ragusa Off, piazza Ragusa, Tuscolano), alla presenza della giuria; i premi sono realizzati a mano da Massimo Fuchs e sono prevalentemente riferiti alle motociclette ed assemblati con un tocco personale artistico del tutto inconfondibile.

La direzione artistica del festival è di Benedetta Zaccherini.

Tra i registi internazionali presenti a Roma nel corso delle proiezioni ci saranno Daniel Lovering (Motorcycle Man); Roberto Serrini (Moto Borgotaro); Jordi Gómez Piedrafita (León Bocanegra), Francis Wallis (Trackers).

MotoTematica – Rome Motorcycle Film Festival è realizzato con il supporto di Faster Sons (Yamaha Motor) ed in collaborazione con la Casa del Cinema di Roma.

Partner: Extra Space

Programma

GIOVEDI 14 NOVEMBRE

17,00 – 22,20

sala DELUXE, Casa del Cinema, Roma

NORTHERN LIGHTS di León Bocanegra

I HATE LADIES di Sofia Wikelid – Vanja Lamm – Agnes Wentzel Blank

TRACKERS di Francis Wallis

DESTINATION GUATEMALA di Tolga Basol

DOVE VAI di Eugenio Forconi

THEY CALL ME CHEETAH di Wil Thomas III

ESCAPE THE CITY LIMITS di Alban Terrier

DREAM di Alban Terrier

ROAD TO NORWAY di Lorenzo Benatti.

WHATEVER MAY COME di Christian Vogel



VENERDI 15 NOVEMBRE

17,00 – 22,20

sala DELUXE, Casa del Cinema in Roma

THE DIRTY SOUTH di Avery Rost

CAFFEINE & GASOLINE: evolution of the American Rocker di Steven Maes

MOTO BORGOTARO di Roberto Serrini

MOTORCYCLE MAN di Daniel Lovering

QUADROPHENIA di Franc Roddam

Dibattito sulla subcultura MOD e ROCKER



SABATO 16 NOVEMBRE

AWARDS NIGHT

ore 19,00 – Palco centrale dell’Eternal City Motorcycle Custom Show

Ragusa Off, via Tuscolana 179 – Roma

Infoline: mototematicafilm@gmail.com