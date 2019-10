Albano, decennale in memoria di Alda Merini: il 24 al Liceo Foscolo aspetti inediti su poetessa

Roma – Secondo appuntamento, la mattina del prossimo giovedì 24 ottobre, nell’aula magna del Liceo Classico Ugo Foscolo di Albano Laziale per l’iniziativa “Ricordami il pensiero della vita – Il mondo di Alda Giuseppina Angela Merini” alla quale hanno dato sostegno e patrocini anche la Regione Lazio, l’Università di Tor Vergata, il Cnr (Consiglio nazionale per la Ricerca – Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali) e ovviamente il Comune di Albano che ospiterà la giornata conclusiva del trittico di eventi dedicati all’autrice milanese.

L’incontro di giovedì mattina vedrà al centro Aspetti inediti della poetica, del pensiero e anche delle numerose immagini, fotografie, ritratti scaturiti dall’opera poliedrica e eclettica della poetessa e della donna che Alda Merini è stata.

La relazione principale della giornata sarà a cura del dottor Gianfranco Carpine del Consiglio direttivo de La Casa delle Arti – Museo Alda Merini e molta attesa è legata all’intervento del fotografo Giuliano Grittini, legato da sincera amicizia alla Merini, e autore di numerosi suoi ritratti nei quali – a detta di numerosi critici – egli riesce a cogliere l’essenza dell’artista nella sua pienezza, l’anima della poetessa milanese sulla quale Grittini ha pubblicato anche diversi libri corredati da suo materiale fotografico: per Stampa Alternativa, nella Collana millelire, Fotografie e Aforismi di Alda Merini – Ringrazio sempre chi mi dà ragione e “Aforismi di Alda Merini” nel 1997 e, per l’edizione “L’incisione”, il libro di “Fotografie e poesie di Alda Merini”. Infine, per l’Edizione Pulcinoelefante, ha pubblicato in tiratura limitata “Ritratti di Poeti e Artisti”.

Nel libro “Colpe di immagini”, pubblicato dall’editore Rizzoli nel 2007 dedica ad Alda Merini numerose foto.

Il Preside del liceo Ugo Foscolo, professor Lucio Mariani ha compreso immediatamente la validità del progetto e garantito tutto il proprio sostegno che, in breve tempo e grazie a un lavoro di lucide connessioni tra alcune docenti del Liceo albanense (le professoresse Anna Valeri, Laura Giuliani), la musicista Marina Nappi con le ricercatrici Maria Girolamo Caruso, Antonella Ciocia e Manuela Faella del CNR, ha dato prodotto il programma della Rassegna, nato sotto il coordinamento di Martina Nasini dell’associazione La Terzina, autrice – insieme alla professoressa Valeri – della prima relazione dal titolo “La poesia di Alda Merini tra immagini e parole” che sarà proposta agli studenti del liceo nella mattinata di lunedì.

Tra gli altri illustri nomi che interverranno nel corso delle giornate previste fino a novembre: il Preside della facoltà di Lettere dell’Università di Tor Vergata, professor Rino Caputo, lo scrittore e poeta, professor Aldo Onorati, la professoressa Florinda Nardi, direttrice del Centro Lingua e Cultura Italiana, la psicologa e psicoterapeuta, dottoressa Anna Martella, il Maestro Mario Alberti che curerà la parte musicale e il sindaco di Albano Laziale, dottor Nicola Marini. Fungerà da mediatrice degli incontri la professoressa Laura Giuliani.