Alberto Urso presenta “Il sole ad Est” al centro commerciale Romaest giovedì 31 ottobre

Alberto Urso, il giovane tenore, polistrumentista e grande personaggio televisivo – dopo la sua vittoria nell’ultima edizione del talent ‘Amici’- a partire dalle 17:30 di giovedì 31 ottobre presenterà presso l’area eventi di via Collatina, 858 (secondo piano – ingresso nord) il suo nuovo e attesissimo album: “Il sole ad Est”.

L’artista messinese, la cui passione per la musica è esplosa fin da piccolo, da subito ha capito che la musica sarebbe stata la sua strada. Intuizione vincente che l’ha portato, ancor prima di diventare una star televisiva,a confrontarsi e duettare con grandi della lirica italiana come ad esempio la grande soprano Katia Ricciarelli.

Il nuovo album segue il successo di “Solo” e il live tour con l’orchestra diretta da Celso Valli (due sold out a Roma e Milano oltre altre sette date nei teatri italiani).

Giovedì 31 ottobre – grazie al Centro Commerciale Romaest – sarà quindi un’occasione unica per tutti i giovani fan che potranno finalmente incontrare e conoscere da vicino il loro idolo.

Giovedì 31 ottobre 2019 – ore 17:30

Centro Commerciale Romaest

Via Collatina, 858 Roma

2°piano ingresso Nord

