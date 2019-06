Alessandra Lomonaco entra nel Comitato Scientifico dell’ANGI

ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, prima organizzazione nazionale no profit interamente dedicata al mondo dell’innovazione, si arricchisce di un nuovo membro d’élite all’interno del suo comitato scientifico, con la prestigiosa partecipazione di Alessandra Lomonaco, innovation advisor già Presidente dell’Alumni Association della MIB Trieste School of Management e nella top10 degli influencer italiani nel campo dell’innovazione.

Il nuovo ingresso porterà ulteriori competenze al comitato scientifico e all’intera associazione, andando ad impreziosire la comunità di innovatori, sempre in prima linea per il mondo innovazione e, forte dei suoi numerosi successi e traguardi raggiunti fino ad oggi, è pronta a raggiungere nuovi obiettivi e a lanciare molteplici progetti a favore dei giovani e dell’ecosistema innovazione italiano ed internazionale.

Alessandra Lomonaco è advisor per start-ups in ambito strategia, comunicazione, finance. E’ inoltre innovation advisor per piccole e medie imprese. Membro dell’associazione GammaDonna e mentore presso Young Women Network. E’ stata Presidente dell’Alumni Association della MIB Trieste School of Management dal 2015 al 2017. E’stata inserita tra le “150 donne italiane in innovazione, startup e digitale”, una lista gestita da StartupItalia e dal 2017 è nella top10 degli influencer italiani nel campo dell’innovazione. Precedentemente, Alessandra ha maturato una pluriennale esperienza nel settore ITC e consulenza in Italia e all’estero, lavorando per Electrolux, Deloitte & Touche, CSC Computer Sciences Corp, TXT e-solutions. Ha conseguito la laurea in Economia Aziendale presso l’Università Ca ‘Foscari di Venezia, un Executive MBA presso la MIB Trieste School of Management ed è iscritta all’Albo dei Revisori dei Conti.

Alessandra Lomonaco ha commentato così il suo ingresso: “Sono molto felice ed onorata di entrare a far parte del comitato scientifico dell’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, che ringrazio per questa nomina. E’ fondamentale e prioritario investire tutte le nostre migliori energie nel farsi promotori di innovazione in ogni ambito, dal pubblico al privato al terzo settore, dalla scuola all’impresa, mettendo a fattor comune competenze, idee e reti sociali. Il mio impegno andrà quindi nella direzione del networking e dello sviluppo anche in ottica inclusiva, perché è proprio dalla diversità – intesa in senso ampio – che nascono i migliori progetti”.

Il presidente dell’ANGI – Gabriele Ferrieri – ha commentato così: “Siamo onorati di questo nuovo ed importante ingresso e diamo il nostro più caloroso benvenuto alla dott.ssa Lomonaco”.

L’Associazione, già attiva con numerose manifestazioni e progetti di successo, a Roma alla Camera dei Deputati, a Milano agli Uffici del Parlamento Europeo – Palazzo delle Stelline, nella missione internazionale direttamente all’europarlamento di Strasburgo, nei territori in collaborazione con le presidenze delle regioni, al Ministero degli Affari Esteri fino al Premio Nazionale ANGI, sarà impegnata in nuove numerose attività, sempre al fianco di nuovi partner e sostenitori, desiderosi di impegnarsi al fianco dell’Associazione, per i giovani e il mondo innovazione.