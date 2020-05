Alessandro Benvenuti con “Diario di un non intubabile” sui social Teatro Tor Bella Monaca

TIC online – Teatri in Comune

Tutte le domeniche (ore 18) in diretta sui canali social del Teatro Tor Bella Monaca

Alessandro Benvenuti con

DIARIO DI UN NON INTUBABILE

testi di Alessandro Benvenuti con Andrea Murchio

#IncursioniArtisticheDiMutualità

TEATRO BIBLIOTECA QUARTICCIOLO, TEATRO TOR BELLA MONACA,

TEATRO DEL LIDO DI OSTIA e TEATRO VILLA PAMPHILJ:

LA RETE PLURALE COORDINATA DAL TEATRO DI ROMA – TEATRO NAZIONALE

Prende il via TIC ON LINE, un progetto di iniziative digitali condiviso dai Teatri in Comune – Teatro Biblioteca Quarticciolo, Teatro Tor Bella Monaca, Teatro Lido di Ostia e Teatro Villa Pamphilj – l’articolata rete di spazi per lo spettacolo parte del Sistema di Teatro Pubblico Plurale, coordinato dal Teatro di Roma e promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Crescita Culturale.

Il Teatro Tor Bella Monaca dopo l’iniziativa Caro Teatro ti scrivo, una rubrica sui social dedicata ai commenti e alle segnalazioni degli spettatori, presenta il Diario di un non intubabile di Alessandro Benvenuti che dal primo giorno del lockdown ha iniziato a scrivere, con la sua abituale ironia, le sue riflessioni sulla forzata “quarantena” a causa del coronavirus. “All’inizio dell’emergenza che ha travolto le nostre vite – spiega Alessandro Benvenuti, Direttore artistico del Teatro Tor Bella Monaca – ho pensato ad un modo di comunicare affettuoso con i frequentatori del mio fan club su facebook e con tutti coloro che, da nord a sud, mi vengono a trovare in teatro per dirgli che l’uomo resiste, che continua a pensare e non si fa abbattere dalle avversità. Non Intubabile perché appartengo alla fascia di età che, in presenza di malati gravi in eccesso e posti letto in difetto, verrà lasciata fuori dai reparti di terapia intensiva. Un modo assai radicale per dire ‘Largo ai giovani’.

Il Diario di un non intubabile sarà trasmesso tutte le domeniche alle 18 in diretta sulla pagina Facebook del Teatro e sugli account instragram e twitter; i video saranno disponibili successivamente sul sito e sul canale you tube. Il “Diario”, una serie social in 12 episodi, interpretata da Andrea Murchio, sta riscuotendo un notevole successo, misurato in un crescente numero di like, ben 6.000 per i primi due episodi, ed interazioni. Le riflessioni quotidiane di Benvenuti si traducono in brevi video, autoprodotti, rigorosamente in casa, con montaggio e regia supervisionati da Filippo D’Alessio.

Tanti i progetti in cantiere al Teatro Tor Bella Monaca alla luce del rinnovo triennale dell’affidamento che, adesso, hanno subito uno stop forzato a causa dell’emergenza. “Abbiamo intenzione, non appena sarà possibile – conclude Benvenuti – di aprire sempre di più il teatro agli artisti e alla città. Sono tanti i gruppi teatrali che ci guardano come un riferimento grazie alla possibilità di avere un rapporto franco e sincero. Da noi non ci sono burocratismi e attese lunghissime. Ormai il Tor Bella Monaca è considerato sempre più un punto di riferimento, uno spazio attrattore. Molte compagnie giovani si rivolgono a noi con nuove proposte, grazie anche alla possibilità di avere un accesso molto celere. Questi tre anni ci permetteranno di esaudire anche un sogno, che era poi di Filippo d’Alessio, quello di costituire una compagnia stabile del Teatro Tor Bella Monaca. Era previsto il debutto in primavera con un mio testo Certi di esistere che avrebbe rappresentato la prima lunga tenitura in questo teatro. Adesso è tutto rimandato ma speriamo di poter archiviare presto questo difficile periodo, che sta mettendo a dura prova le nostre vite e il nostro comparto, e di poter riprendere la nostra attività con il debutto della compagnia stabile e la nostra ricca programmazione”.

Partirà a metà maggio la nuova serie social FRANZ & NANDO di e con Stefano Zanoli e Andrea Murchio.

Franz (Andrea Murchio) e Nando (Stefano Zanoli) sono due delinquenti di periferia, due simpatiche canaglie – molto scorrette – le cui imprese, animate sempre dalla volontà di cambiare vita compiendo rapimenti o “audaci colpi”, finiscono inevitabilmente con i due invischiati in guai e situazioni grottescamente comiche.

Ogni settimana verrà proposto un episodio della durata di circa 5 minuti, una pillola di buon umore con qualche spunto di riflessione sulla nostra contemporaneità e sulle sue storture, vissuta attraverso l’insolita prospettiva di due “losers” senza speranza di riscatto ai tempi del lockdown. Sulla scia de “I soliti ignoti”, ma anche di pellicole più recenti come “Clerks”, Zanoli e Murchio danno vita a due strampalati gaglioffi, tanto balordi quanto simpatici.

Tutti i sabati, dal 16 maggio alle 18.00

Direttore artistico Alessandro Benvenuti

Direttore del teatro Filippo D’Alessio

