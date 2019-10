Alexandra Daddario e Denise Tantucci protagoniste del Premio Cotril per il Cinema

COTRIL, official hairstylist della 14° edizione della “Festa del Cinema di Roma” e sponsor ufficiale di “Alice nella città”, sceglie la kermesse romana per confermare il suo impegno nel mondo cinematografico istituendo il “Premio Cotril per il Cinema 2019”, che mira a sostenere i giovani talenti. Premiate in questa 1° edizione le attrici Alexandra Daddario e Denise Tantucci.

Roma, da sempre patria e simbolo del cinema nel mondo, è solo la prima tappa di un lungo viaggio che vedrà premiate le giovani eccellenze nazionali e internazionali durante le più importanti manifestazioni cinematografiche.

Alexandra Daddario, amatissima sui social con oltre 13 milioni di followers, è a Roma per l’ anteprima della commedia tratta dal bestseller di Sophie Kinsella, “Can you keep a secret?” ed è nota al grande schermo per il suo recente ruolo in Baywatch, ma anche in “Burying the Ex”, “San Andreas” e “The Choice”.

Denise Tantucci, invece, giovanissima attrice italiana che ha presentato nel 2018, al Festival di Locarno, il film “Likemeback” di L. G. Seràgnoli, è in questi giorni a Roma per presentare il film “Buio” di Emanuela Rossi (Alice nella città – Panorama Italia) e sarà tra le protagoniste del nuovo attesissimo film di Nanni Moretti Tre Piani, tratto dall’opera omonima di Eshkol Nevo.

A consegnare il premio in sala Alice TimVision prima della proiezione di “Can you keep a secret?” delle ore 16.30, Fabia Bettini, Direttrice Artistica di “Alice nella Città” e l’attrice Catrinel Marlon, testimonial Cotril, protagonista all’ultimo Festival del Cinema di Cannes con il film “La Gomera”.