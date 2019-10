TEATRO VASCELLO SALA GIANCARLO NANNI

età consigliata per tutti

1-2-3 novembre 2019 ore 17

Posto unico € 10

ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE

in collaborazione con Nomen Omen di Danilo Zuliani

con Veronica Baleani, Alessandra Cavallari, Alessandra Maccotta,

Luca Laviano e Danilo Zuliani

adattamento e regia Danilo Zuliani

aiuto regia Alessandra Cavallari

musiche e canzoni Michele Piersanti

scenografie e costumi Anthony Rosa

produzione Nomen Omen e La Fabbrica dell’Attore

Alice ovvero un salto nel paese delle meraviglie

“Ma se non sono la stessa dovrò domandarmi: chi sono dunque? Questo è il problema… povera me! Come ogni cosa è strana oggi”. Dice Alice nella tana del Bianconiglio, prima di avventurarsi nel paese più strano che sia mai stato inventato: il Paese delle Meraviglie. La curiosità muove Alice nelle sue peripezie in un mondo sottosopra, popolato da personaggi curiosi e bislacchi e dove il non-senso regna sovrano.

Dagli intramontabili romanzi di Lewis Carroll un adattamento teatrale che ne conserva il fascino dell’ambientazione sospesa nel mondo del sogno. Una commedia musicale con canzoni composte per l’occasione da Michele Piersanti, arricchita dall’uso delle maschere di cartapesta e dalla commistione di teatro d’attore e teatro di figura. Uno spettacolo per chiunque abbia voglia di immergersi in un gioco fantastico e adatto a tutte le età, poiché il confine tra piccolo e grande non è mai stato così labile.

Una commedia musicale, con musiche e canzoni composte per l’occasione, adatta a tutte le età.

Si organizzano feste di compleanno info promozione@teatrovascello.it

promozioneteatrovascello@gmail.com

06 5881021 – 06 5898031

Teatro Vascello Via Giacinto Carini 78

Cap 00152 Monteverde Roma

www.teatrovascello.it

Botteghino info e prenotazioni:

Posto unico € 10, età consigliata per tutti

Abbonamenti e card a partire da 60 euro

Ponentino card € 60,00 a 5 spettacoli a scelta, tra le proposte di teatro, musica e danza (giorno e posto libero), l’abbonamento non è valido per le proposte inserite negli abbonamenti EOLO e ZEFIRO

ZEFIRO abbonamento fisso a 9 spettacoli (posto e turno fisso)

turno a scelta tra martedì, mercoledì, giovedì 117,00 euro in promozione

turno a scelta tra venerdì, sabato, domenica 135,00 euro in promozione

EOLO abbonamento a combinazione a 5 spettacoli (posto e turno fisso)

turno a scelta tra martedì, mercoledì, giovedì 65 euro in promozione

turno a scelta tra venerdì, sabato, domenica 75 euro in promozione

È possibile effettuare il cambio turno con un costo supplementare di € 5,00; esclusivamente per i nostri vecchi abbonati il cambio turno sarà possibile senza costi aggiuntivi.

TEATRO VASCELLO STRUTTURA DOTATA DI ARIA CONDIZIONATA

Via Giacinto Carini, 78 – 00152 Roma

Tel. 06.5881021/06.5898031

www.teatrovascello.it promozione@teatrovascello.it

IL Teatro Vascello si trova nello splendido quartiere di Monteverde vicino al Gianicolo sopra a Trastevere a Roma, con i suoi 350 posti, la platea a gradinata e il palcoscenico alla greca permette un’ottima visibilità da ogni postazione.

Il Teatro Vascello propone spettacoli di Prosa, Spettacoli per Bambini, Danza, Drammaturgia Contemporanea, Eventi, FestivaL, Rassegne, Concerti, Laboratori

Come raggiungerci con mezzi privati: Parcheggio per automobili lungo Via delle Mura Gianicolensi, a circa 100 metri dal Teatro. Parcheggi a pagamento vicini al Teatro Vascello: Via Giacinto Carini, 43, Roma; Via Maurizio Quadrio, 22, 00152 Roma, Via R. Giovagnoli, 20,00152 Roma Con mezzi pubblici: autobus 75 ferma davanti al teatro Vascello che si può prendere da stazione Termini, Colosseo, Piramide, oppure: 44, 710, 870, 871. Treno Metropolitano