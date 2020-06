Alice nella città dal 15 al 25 ottobre 2020 a Roma

La diciottesima edizione di Alice nella Città si svolgerà dal 15 al 25 ottobre 2020 in contemporanea con la Festa del Cinema di Roma – Assegnazione Borsa di Studio intitolata a Pietro Coccia

La diciottesima edizione di Alice nella città, sezione autonoma e parallela dedicata alle giovani generazioni, si svolgerà dal 15 al 25 ottobre, in contemporanea con il programma della Festa del Cinema di Roma.

Le iscrizioni sono aperte dal 9 marzo sulla piattaforma filmfreway:

https://filmfreeway.com/alicenellacitta

Le iscrizioni sono possibili fino al 3 Agosto 2020 sia per il concorso lungometraggi che per il concorso cortometraggi.

Ad un anno dalla sua scomparsa viene lanciato da Alice nella città in collaborazione con cinemotore nuovamente il contest aperto ad un giovane talento della fotografia per l’ assegnazione della Borsa di Studio intitolata a Pietro Coccia.

Per questo, da lunedì 15 giugno, i ragazzi tra i 15 ai 24 anni amanti della fotografia potranno mandare all’email segreteriaalice@gmail.com e con oggetto «Borsa di Studio Pietro Coccia» una breve descrizione di massimo una pagina (in formato word) raccontando quanto sia importante per loro la fotografia insieme ad una breve biografia indicando nome, cognome, residenza, recapito telefonico e data di nascita.

Al fine della conformità della richiesta, è necessario inoltre inviare 3 foto che il candidato ritiene rappresentino il suo desiderio di fare fotografia, le foto quindi alle quali si è più legati che rappresentano il proprio stile o talento (foto non di sé stessi ma scattate in giro per passione o per lavoro). Una giuria qualificata coordinata da Alice nella città in collaborazione con il fotografo Fabio Lovino deciderà il talento della fotografia al quale verrà assegnata la Borsa di Studio Pietro Coccia che prevede, oltre che l’accredito culturale lo stage durante la prossima edizione del festival, un attestato e 1000 euro da utilizzare per fini di studio della fotografia o per l’acquisto di attrezzature fotografiche.