Alivernini Vince e Convince

Si è svolta giovedì 23 gennaio alle ore 21.00, presso la sala Federico Fellini negli Studios di Cinecittà, la prima cinematografica del film “Nika – Vite Da Strada”, scritto e diretto da Mirko Alivernini.

L’effetto sulla sala gremita di gente, completamente sold – out, è stato incredibile. Il lavoro del regista romano, che è riuscito a far conoscere il suo innovativo metodo di lavoro attraverso la tecnologia a doppia intelligenza artificiale, è stato accolto positivamente e con commozione.

Lo stupore, negli spettatori, è stato corale e non solo per il metodo utilizzato ma, soprattutto, per la narrazione e la bravura degli attori.

La serata è stata introdotta dal conduttore Rai Fortunato Bellavita ed è proseguita con l’intervento di Corrado Camilli che, insieme ad Alivernini, è stato fautore del progetto.

Il film racconta le donne e il sentimento di rivalsa che esse vivono nella società odierna. Donne che soffrono ma scelgono di riscattarsi.

Il personaggio di Nika è interpretato magistralmente da Noemi Esposito, un’attrice che è riuscita a dare alla protagonista un’anima di grande spessore. Insieme a lei, Giulio Dicorato, interpretante il padre alcolizzato e dedito alle scommesse clandestine e Andrea Sasso, nei panni di uno strozzino spietato che cerca di mettere “sotto scacco” la famiglia della protagonista.

Molti gli attori di talento all’interno del film, che hanno emozionato e conquistato il pubblico in sala; oltre ai già citati Noemi Esposito, Giulio Dicorato e Andrea Sasso, presenti Noemi Giangrande, Luigi Converso, Mauro Del Vecchio, Stefania Della Rocca, Anna Esposito, Anita Tafra, Vincent Papa, Roberta Aguzzi e Mauro Mascitti.

Mirko Alivernini sostiene che “il cinema è stupire e creare”. Stupore e creazione che il pubblico ha vissuto intensamente, in una serata in cui la passione dei protagonisti è stata vibrante e in grado di convincere.

Si ringrazia Art & Pizza per il ricevimento offerto.