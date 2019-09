Alla Casa del Cinema la presentazione del quarto numero della rivista trimestrale Roman Art & Photo Walks

Roma – Appuntamento da non perdere martedì 24 settembre alle ore 17.30 alla Casa del Cinema di Villa Borghese con la presentazione del nuovo numero della rivista Roman Art & Photo Walks. Passeggiate romane, la nuova rivista trimestrale di arte, cultura, turismo e fotografia creativa che chiuderà questo suo primo anno di attività editoriale con una pubblicazione dedicata alla Passeggiata a Trastevere. La rivista, pubblicata da Lozzi Editore, rappresenta una voce innovativa nel panorama editoriale italiano, con le originali immagini della Image Factory e i testi scritti da autorevoli autori dell’arte, del cinema e della cultura. Il progetto mira a valorizzare visivamente “le antiche e moderne magnificenze di Roma”, come base di partenza per avventurose scoperte di storie, esperienze, personaggi, miti, vizi e virtù della Città eterna. E dell’artista che è in noi. I contenuti della rivista sebbene gravitino intorno alle Passeggiate d’arte e fotografia (in questo numero il “rione Trastevere”), attraversano riflessioni su grandi temi quali, nel nuovo numero, l’ “elogio della fuga”, e il confronto tra gli autori della Image Factory ed esponenti del mondo dell’arte sul quesito “Che cos’è una bella foto?”, sulle “Storie dietro le immagini”, su “Arte e pensiero creativo”. Alla Casa del Cinema la presentazione della rivista sarà affrontata con un dibattito di idee sul tema “Che cos’è una bella foto?”, al quale è invitato a partecipare anche il pubblico. Le idee verranno proposte e condivise dal direttore Gabriel Rifilato, dall’art director Floriana Cason, dall’editore Roberto Lozzi, dagli autori e dagli “amici” della rivista protagonisti del Simposio: il regista cinematografico Luca Verdone, la scultrice Alba Gonzales, le storiche dell’arte Bruna Condoleo e Maria Antonietta Lozzi Bonaventura, i giornalisti Francesco e Pierluigi Roesler Franz. Faranno parte della conversazione: Giorgio Gosetti direttore della Casa del Cinema, Giorgia Caterini e Francesco Moriconi direttori della Scuola Internazionale di Comics e, per finire, la direttrice di uno dei più prestigiosi hotel della capitale: Elena Prandelli dell’Hotel Donna Camilla Savelli a Trastevere. L’evento si concluderà con una performance fotografica dal vivo dell’Image Factory: un tableau vivant ispirato al dipinto del 1884 Vendita di una schiava romana di Jean-Léon Gérôme, al quale prenderanno parte gli autori presenti e lo stesso pubblico.