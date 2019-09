Alla Casa del Cinema presentazione della rivista Roman Art&Photo Walks il 24 settembre

“PASSEGGIATE ROMANE D’ARTE E FOTOGRAFIA”

Alla Casa del Cinema la presentazione del quarto numero della rivista trimestrale Roman Art & Photo Walks

Martedì 24 settembre dalle ore 17.30, presentazione al pubblico e dibattito con ospiti dal titolo “Che cos’è una bella foto?”. A seguire performance fotografica dal vivo con Ca’ Art Studio Image Factory

Appuntamento da non perdere martedì 24 settembre alle ore 17.30 alla Casa del Cinema di Villa Borghese con la presentazione del nuovo numero della rivista Roman Art & Photo Walks. Passeggiate romane, la nuova rivista trimestrale di arte, cultura, turismo e fotografia creativa che chiuderà questo suo primo anno di attività editoriale con una pubblicazione dedicata alla Passeggiata a Trastevere.

La rivista, pubblicata da Lozzi Editore, rappresenta una voce innovativa nel panorama editoriale italiano, con le originali immagini della Image Factory e i testi scritti da autorevoli autori dell’arte, del cinema e della cultura. Il progetto mira a valorizzare visivamente “le antiche e moderne magnificenze di Roma”, come base di partenza per avventurose scoperte di storie, esperienze, personaggi, miti, vizi e virtù della Città eterna. E dell’artista che è in noi.

I contenuti della rivista sebbene gravitino intorno alle Passeggiate d’arte e fotografia (in questo numero il “rione Trastevere”), attraversano riflessioni su grandi temi quali, nel nuovo numero, l’ “elogio della fuga”, e il confronto tra gli autori della Image Factory ed esponenti del mondo dell’arte sul quesito “Che cos’è una bella foto?”, sulle “Storie dietro le immagini”, su “Arte e pensiero creativo”.

Alla Casa del Cinema la presentazione della rivista sarà affrontata con un dibattito di idee sul tema “Che cos’è una bella foto?”, al quale è invitato a partecipare anche il pubblico. Le idee verranno proposte e condivise dal direttore Gabriel Rifilato, dall’art director Floriana Cason, dall’editore Roberto Lozzi, dagli autori e dagli “amici” della rivista protagonisti del Simposio: il regista cinematografico Luca Verdone, la scultrice Alba Gonzales, le storiche dell’arte Bruna Condoleo e Maria Antonietta Lozzi Bonaventura, i giornalisti Francesco e Pierluigi Roesler Franz.

Faranno parte della conversazione: Giorgio Gosetti direttore della Casa del Cinema, Giorgia Caterini e Francesco Moriconi direttori della Scuola Internazionale di Comics e, per finire, la direttrice di uno dei più prestigiosi hotel della capitale: Elena Prandelli dell’Hotel Donna Camilla Savelli a Trastevere.

L’evento si concluderà con una performance fotografica dal vivo dell’Image Factory: un tableau vivant ispirato al dipinto del 1884 Vendita di una schiava romana di Jean-Léon Gérôme, al quale prenderanno parte gli autori presenti e lo stesso pubblico.

CASA DEL CINEMA

Spazio culturale di Roma Capitale – Assessorato alla Crescita culturale

Gestione Zètema Progetto Cultura

Direzione Giorgio Gosetti

in collaborazione con Rai Cinema e 01 distribution

INDIRIZZO Largo Marcello Mastroianni, 1

INFO tel. 060608 www.casadelcinema.it www.060608.it

INGRESSO GRATUITO