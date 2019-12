Alla Dire il 18 dicembre presentazione libro ‘Perché Ti Amo’

Roma – Prima la violenza assistita, poi quella domestica. Infine, la rielaborazione, faticosa, l’impegno militante con la fondazione dell’Associazione Camerunense di Lotta contro la Violenza sulle Donne (Acflv) e la collaborazione con D.i.Re-Donne in Rete contro la Violenza e Unhcr. Non si e’ arresa al dolore, Yvette Samnick, 34enne nata in Camerun e in Italia dal 2014, che con ‘Perche’ ti amo’, in libreria dal 25 settembre per Pellegrini editore, ha deciso di trasformare la sua storia in testimonianza “per tutte le donne che vivono situazioni simili alla mia”.

Mercoledi’ 18 dicembre alle 16.30 la scrittrice, intervistata da DireDonne in occasione dell’uscita di ‘Perche’ ti amo’, sara’ all’Agenzia Dire, nella sede nazionale in Corso d’Italia 38/a, a Roma, per presentare il volume. Interverranno all’incontro, condotto dalla giornalista Cristiana Scoppa, la presidente di D.i.Re, Antonella Veltri; l’esperta di empowerment delle donne, Valentina Pescetti; e Marta Picardi del centro antiviolenza ‘Roberta Lanzino’ di Cosenza.

“Ho seguito il cammino di Yvette Samnick da vicino perche’ ha scelto di vivere a Cosenza, la mia citta’, ed e’ stata sostenuta dalle operatrici del centro ‘Roberta Lanzino’- dichiara alla Dire Veltri- È una storia importante, che descrive l’intersezionalita’ del fenomeno della violenza maschile e il suo manifestarsi in modo ciclico e mai episodico, ma soprattutto testimonia che dalla violenza si puo’ uscire. E conferma l’importanza della relazione tra donne, che e’ alla base del lavoro dei centri antiviolenza della rete D.i.Re, per riconquistare la propria vita, far valere i propri diritti e ritrovare il sorriso”.