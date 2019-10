Angelina Jolie e’ arrivata ieri a Roma per presentare l’anteprima europea del suo nuovo film “Maleficent 2: Signora del Male”, insieme alla sua co-protagonista Michelle Pfeiffer. Le due splendide attrici hanno sfilato sul red carpet dell’Auditorium della Conciliazione, circondate dall’affetto dei tantissimi fan accorsi per la straordinaria occasione. Oltre a presentare il film, evento speciale di pre-apertura di Alice nella citta’, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma in programma dal 17 al 27 ottobre all’Auditorium Parco della Musica, Angelina Jolie e Michelle Pfeiffer hanno incontrato la stampa e tenuto una masterclass sul mestiere dell’attore, alla quale hanno partecipato gli studenti delle scuole di cinema di Roma.

Il fantasy, sequel di Maleficent, remake Disney La bella addormentata nel bosco (1959), vede l’affettuoso legame tra Malefica (Angelina Jolie) e Aurora (Elle Fanning) spezzarsi quando il Principe Filippo (Harris Dickinson) chiede la ragazza in sposa e quest’ultima accetta senza pero’ consultare Malefica.

La situazione degenera durante la cena di fidanzamento quando la madre di Filippo, Ingrith (Michelle Pfeiffer), mostra un lato di se’ oscuro e malvagio.

“Maleficent 2: Signora del Male” e’ diretto da Joachim Ronning ed uscira’ al cinema il 17 ottobre distribuito da Walt Disney Pictures.