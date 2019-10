Area Sanremo 2019: sono on line i nomi dei 65 finalisti

A conclusione del secondo turno di audizioni, la commissione ha scelto i ragazzi che si esibiranno al Casinò di Sanremo.

Il Palafiori di Sanremo è stato palcoscenico di questa nuova edizione di Area Sanremo, ed ha visto un grande entusiasmo da parte dei ragazzi per i corsi tenuti dagli insegnanti del CPM Music Institute di Milano in qualità di Educational partner.

Sotto la direzione artistica di Massimo Cotto, la commissione presieduta da Vittorio De Scalzi e composta da Teresa De Sio, Petra Magoni, Andy Bluvertigo e Gianni Testa, dopo aver esaminato un totale di 719 canzoni proposte dagli 850 iscritti, ha decretato i nomi dei 65 finalisti (di seguito in ordine alfabetico).

1. ADABELL

2. ALESSIO SIMONE

3. ARAN DANILO

4. AUCELLO SIMONE

5. BILLIES

6. BOSCHIERO ALBERTO

7. BRANCIFORTE JAQUELINE

8. BRUNELLI FRANCESCO

9. CALDO ALESSIO

10. CAMPAGNA GIOVANNI

11. CASTELLANO ROBERTA

12. CHECCHI FILIPPO

13. CIARCIA STEFANO

14. CIARONI GIULIA

15. CORDIO PIERFRANCESCO

16. D’ALBORE MIRIANA

17. D’ARBENZIO LUCA

18. DAUDIA

19. DELLA LONGA DAVIDE

20. DESHEDUS

21. DI LAURO MARCO

22. DITO VERONICA

23. FALANGA FELICE

24. FAUSTINI MATTEO

25. FIORANI LAVINIA

26. FODDANU CARLOTTA

27. FRARACCIO DAVIDE

28. GABRIELLA MARTINELLI E LULA

29. GATTI FRANCESCA

30. GERARDI ALESSIA

31. GRASSO SANDY

32. GRIDELLI GIANMARCO

33. LE GIRLS

34. LEO ALEX

35. LEVER MATTIA

36. MAGLI CAMILLA

37. MAIOLO GIULIA

38. MANCA ARIANNA

39. MARCHETTI MASSIMILIANO

40. MARTUCCI SAVERIO

41. MAZZELLA FLAMINIA

42. MININNI ALESSIO

43. MIOLA FRANCESCA

44. MODUGNO ALBA

45. PAGANELLI CHRISTIAN

46. PALMA LUDOVICA

47. PALMIERI STEFANO

48. PAPA FABIANA

49. PELLICORO MATTIA

50. PEZZOTTI SIMONE

51. PREGNOLATO CLAUDIA

52. REZ EMILIO

53. RIONTINO SAVINO

54. RISO ANDREA

55. RISSO GIORGIA

56. RUFFOLO RACHELE

57. SADA

58. SALTARELLI PIER CHEOPE

59. SECRETI GIUSEPPE

60. SPERANZA UNICO

61. TEGOLO DARIA

62. THE CORALINE

63. TRIO KAOS

64. UNGARO MARIA LUIGIA

65. VAIMO & KEFRENQueste le regioni rappresentate: 1 dall’Abruzzo, 1 dal Molise e 1 dal Trentino Alto Adige, 2 dalle Marche, 3 dalla Liguria, 3 dall’Emilia Romagna e 3 dalla Sicilia, 4 dalla Toscana, 5 dal Veneto e 5 dalla Calabria, 6 dalla Lombardia, 6 dal Piemonte, 6 dalla Puglia, 8 dal Lazio, 10 dalla Campania e 1 dalla Germania.

Si rimanda al sito ufficiale per la provenienza di ogni singolo artista.

Il presidente di commissione Vittorio De Scalzi dichiara: «È stato un lavoro lungo e difficile, vista la grande e inaspettata quantità degli iscritti, e la qualità davvero ottima delle voci e delle canzoni. La giuria estremamente eterogenea, con gusti ed estrazioni artistiche diverse ha avuto un compito difficile, anche se spesso l’emozione della proposta stessa mette tutti d’accordo. È stato bello ritrovarsi talvolta a intonare insieme i ritornelli appena sentiti. Le esclusioni non sono mai una cosa facile, ma noi non consideriamo nessuna canzone o nessun artista bocciato, e ci auguriamo che questa sia stata solo una delle tante possibilità ed esperienze che questi ragazzi hanno vissuto. A tutti va l’augurio di un percorso ricco di soddisfazioni e l’invito a provarci ancora senza mai arrendersi».

Appuntamento quindi per questi giovani artisti l’8 e il 9 novembre presso il Casinò di Sanremo, fase in cui il brano verrà ascoltato integralmente e dove si avrà la possibilità di suonare dal vivo. In questa occasione verranno decretati gli 8 vincitori, da cui poi la commissione Rai sceglierà in seguito i due partecipanti alle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2020. Da ricordare anche la media partnership stretta con Rai Radio 2, già radio partner ufficiale del Festival.