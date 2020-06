Arena Adriano Studios, ospiti e proiezioni fino al 5 luglio

Grandi ospiti e Grandi eventi

Grandi ospiti all’Arena Adriano Studios che fino al 31 di agosto accenderà le serate dell’estate romana. Un calendario ricco di appuntamenti con registi, attori e sceneggiatori che saliranno sul palco per presentare i loro ultimi film. Domenica 28 giugno a inaugurare il ciclo di incontri sarà il regista Ivano de Matteo per parlarci del suo film “Villetta con ospiti”. Mercoledì 1° giugno sarà la volta di Vincenzo Marra che insieme a Massimo Ghini e Max Tortora presenteranno in anteprima il film “La volta buona”. Giovedì 2 luglio il giovane regista romano Matteo Rovere introdurrà “Il primo re”, mentre Cristina Comencini e le sceneggiatrici Giulia Calenda e Ilaria Macchia venerdì 3 luglio ci parleranno del loro “Tornare”. Nel fine settimana Paolo Ruffini, il 4 luglio, presenterà il suo “Up & down” mentre domenica 5 luglio il regista Ferzan Ozpetek salirà sul palco per la presentazione de “La dea Fortuna”.

Di seguito il calendario con tutti gli eventi e le proiezioni fino al 5 luglio

Venerdì 26 Giugno

Proiezione del film Il traditore di Marco Bellocchio vincitore di 6 David di Donatello tra cui miglior film, miglior regia e miglior attore protagonista Pierfrancesco Favino

Sabato 27 Giugno

Proiezione del film Parasite di Bong Joon-ho vincitore di numerosi premi internazionali tra cui l’Oscar per il miglior film e il miglior regista, il Golden Globe per il miglior film straniero e la Palma d’Oro al Festival di Cannes 2019

Domenica 28 Giugno | Proiezione evento

Il regista Ivano De Matteo presenta il suo ultimo film Villetta con ospiti

Lunedì 29 Giugno

Proiezione del film campione di incassi Tolo Tolo di Checco Zalone

Martedì 30 Giugno

Proiezione del film Hammamet di Gianni Amelio

Mercoledì 1° Luglio | Proiezione evento

Il regista Vincenzo Marra e i protagonisti Massimo Ghini e Max Tortora presentano in anteprima il film La volta buona di Vincenzo Marra

Giovedì 2 Luglio | Proiezione evento

Il regista Matteo Rovere presenta il suo ultimo film Il Primo Re vincitore di 3 David di Donatello

Venerdì 3 Luglio | Proiezione evento

La regista Cristina Comencini e le sceneggiatrici Giulia Calenda e Ilaria Macchia presentano il film Tornare di Cristina Comencini

Sabato 4 Luglio | Proiezione evento

Il regista e interprete Paolo Ruffini presenta il suo ultimo film Up & down

Domenica 5 luglio | Proiezione evento

Il regista Ferzan Ozpetek presenta il suo ultimo film La Dea Fortuna vincitore di 2 David di Donatello tra cui miglior attrice protagonista Jasmine Trinca

Main sponsor della manifestazione IWR Jaguar Land Rover.

La programmazione inizierà alle ore 21.30.

Il costo del biglietto è di € 7,00 e di € 6,50 per chi lo acquisterà sul sito www.ferrerocinemas.it, uno sconto per agevolare e sostenere la vendita online.

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sulla programmazione sono disponibili sul sito www.ferrerocinemas.it.

L’arena sarà organizzata nel rispetto dei protocolli e delle misure riguardanti la sicurezza e la prevenzione da Covid-19 ex DPCM 26 Aprile 2020, le aree interessate saranno sanificate ad ogni proiezione e le sedute distanziate secondo i criteri di precauzione.