Arriva a Roma la grande festa di MI AMI – Il 5 settembre con Nastro Azzurro Live

Pop X, Tropea, Tonno e Montag a Largo Venue (Roma) il 5 settembre con MI AMI e Nastro Azzurro.

Per la prima volta fuori da Milano ed insieme a Nastro Azzurro, il festival della Musica bella e dei baci parte in tour per promuovere in modo nuovo e matto la nuova musica italiana.

Il 5 settembre a Largo Venue (Roma) arriva il MI AMI a Roma, per un’unica grande festa finale insieme ad uno special guest d’eccezione: Pop X, l’artista più matto e geniale della musica italiana, per una specialissima UNICA DATA. Prima di lui sul palco i tre artisti del Tour Didascalico: Montag, Tonno e Tropea!

Cos’è il tour didascalico? Estate, fa caldo e siamo scemi. E quest’anno al mare non ci andiamo da soli. Vogliamo realizzare il più stupido ma romantico sogno di ogni band: suonare nel centro semantico della propria musica. Il MI AMI esce da Milano per la prima volta insieme a Nastro Azzurro.

“Siamo particolarmente felici di poter essere partner di questa serata, che ci permette di consolidare l’attività del brand a supporto della musica, uno dei temi fondamentali di Nastro Azzurro Live, il progetto con il quale portiamo nei migliori locali ed eventi d’Italia le performance di alcuni tra gli artisti più apprezzati del panorama musicale indipendente italiano” – ha dichiarato Giulia Quaglia, Brand Manager Nastro Azzurro – “L’appuntamento si inserisce all’interno di una vera e propria programmazione musicale e artistica firmata Nastro Azzurro Live, con l’obiettivo di offrire al pubblico un contenuto di valore costruito insieme a giovani artisti italiani che guardano lontano con la voglia di realizzare al meglio il proprio futuro”.

Un’idea finora mai realizzata: il tour didascalico. Tropea live a Tropea, Tonno in Tonnara, Montag in Aspromonte. Didascalico, come da definizione: “Volto a spiegare, a far capire, a facilitare l’apprendimento”, facile no? 3000 Km da Milano a Tropea e ritorno. Forse.

Cosa succede quindi? Realizzeremo dei contenuti video esclusivi, che vedrete a settembre, e tre date in giro per l’Italia, di cui una molto, molto speciale. Si parte da Milano, per portare i Tropea a Tropea, i Tonno alla Tonnara di palmi e Montag a Gerace, Aspromonte. Nei tre luoghi didascalici gireremo un video, non sarà un vero e proprio live, ma il giorno stesso vi diremo il posto e per chi vuole passare le birre sono già in fresco.

Si parte il 31 settembre, vuoi venirci a sentire?

Ci trovi il 31 alle Manifatture Tabacchi di Firenze e il 1 alla Cava di Roselle di Grosseto con i live di Tropea, Tonno e Montag, ed Il 5 settembre a Largo Venue (Roma) con la grande Festa Finale: con l’unica data di Pop X, Tropea, Tonno e Montag!

ECCO GLI ARTISTI DEL TOUR DIDASCALICO!

TROPEA La band più colorata di Milano, tecnica, esecuzione e live esplosivo. I Tame Impala di Porta Venezia. Una perla pop ripescata nella tradizione degli anni ‘60 e lucidata con il suono del 2000. Conosciuti per strada a Milano, portando un live preciso e disperato, si sono dimostrati la live band rivelazione del 2018. Benvenuti al Cringe Inferno.

TONNO Pop/punk dalla provincia toscana, rabbia giovanile che si trasforma in pezzi da cantare a squarciagola. Tonno è una cosa semplice e necessaria. Canzoni amabili, suonate e scritte con il singalong dei garage e delle sale prove in cantina. Senza mai prendersi sul serio, ma come se fosse l’unica cosa che conta davvero. Per chi è nato a 16 anni ed è morto a 17.

MONTAG Pietro viene da Bergamo con un chitarra e un immaginario. Cantautorato emo e atmosfere sospese, tra lo scherzo e il sogno adolescenziale, i suoi sono anthem lo-fi per chi pensa sempre troppo e mai abbastanza.

