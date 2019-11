Arriva il freddo, attenzione a viso e mani –

Giovedì 14 novembre prossimo, alle 18:30 presso la sede dell’associazione Amici della Scienza in via di San Bartolomeo de’ Vaccinari 17 in Roma, ci sarà un nuovo incontro con il Professor Umberto Nardi.

Siamo alle porte della stagione invernale, per questo parlerà delle conseguenze del freddo sulla nostra pelle e sull’organismo umano in generale.

Non basta ripararsi, poiché le basse temperature determinano reazioni biologiche a prescindere dall’essere coperti o meno ed in più interferiscono sull’equilibrio della pelle, in modo particolare sulle parti più esposte: mani e viso.

A tale proposito è necessario proteggersi con prodotti adatti a mantenerne l’equilibrio. In questa occasione, il professore spiegherà i meccanismi biologici di difesa e fornirà preziosi consigli per affrontare al meglio i disagi dei rigori invernali. L‘evento è gratuito.