Arriva Natale: il perché dei vecchi riti. Incontro a Roma

Il mistero di Cagliostro, un po’ guaritore, un po’ impostore, un po’ illuminato –

Il Natale si avvicina e con esso ci ritroviamo ad affrontare vecchi riti. Come poter organizzare quest’evento che si ripete puntualmente ogni anno e che segna un appuntamento irrinunciabile? Qual è il nostro stato d’animo?

Perché ci prende quella tenerezza e desiderio di incontro che non ha eguali durante l’anno? Cosa accade al nostro cervello, quali i meccanismi biologici, quali le motivazioni?

Questi ed altri quesiti riguarderanno uno dei temi di cui si parlerà nel prossimo incontro con il Professor Umberto Nardi, giovedì 28 novembre alle 18:30 presso la sede dell’associazione Amici della Scienza, in via di San Bartolomeo de’ Vaccinari 17 a Roma.

L’altro argomento, a grandissima richiesta, verterà di nuovo su Giuseppe Balsamo, noto come il Conte di Cagliostro, che da Palermo dove nasce e studia l’antica arte erboristica monastica in un convento di frati, si proietta in Europa e nel futuro dedicando la sua vita alla ricerca per dominare la morte prolungando il più possibile la giovinezza e lo stato di salute del corpo umano.

La scienza di Cagliostro mescola le conoscenze scientifiche e botaniche, l’alchimia e la nascente scienza chimica. La sua bravura è tale che diventa uno dei più fenomenali diagnostici e guaritori della storia.

Leggenda o realta? Guaritore o astro nascente dell’arte medica, impostore o galantuomo? Cercheremo, promette Nardi, di scoprirlo insieme, approfondendo la sua conoscenza, attraverso le sue formule degli unguenti, delle lozioni e delle acque miracolose che tornano alla luce dopo essere state testate con tecniche moderne, attualizzate e potenziate per il consumatore attuale.

L’evento è gratuito.